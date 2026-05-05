Filozofski fakultet okuplja istoričare: Priča o Krajini kroz vijekove

05.05.2026 10:52

Срби у Босанској Крајини – сеобе, ратови и страдања
U Plavoj sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 13. i 14. maja 2026. godine održaće se dva događaja posvećena istoriji Krajine i srpskog naroda.

U utorak, 13. maja, sa početkom u 18 časova, biće upriličeno predstavljanje zbornika radova „Srbi u Bosanskoj Krajini – seobe, ratovi i stradanja“, koji je nastao kao rezultat saradnje Eparhije bihaćko-petrovačke, Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Instituta za savremenu istoriju u Beogradu i Društva nastavnika istorije Bačke Palanke. O zborniku će govoriti protojerej Brane Milovac, dr Predrag M. Vajagić, dr Milan Gulić i prof. dr Boško M. Branković.

Dan kasnije, 14. maja, sa početkom u 10 časova, na istom mjestu biće održan okrugli sto pod nazivom „Od krajišta do Krajine“, u organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Ovaj okrugli sto ima za cilj da osvijetli istorijske procese koji su oblikovali prostor Krajine od ranog novog vijeka do danas, uz učešće istoričara iz više akademskih centara u Republici Srpskoj i Srbiji, među kojima su Boško M. Branković, Radovan Subić, Predrag M. Vajagić, Milan Gulić, Nino Delić i Georgije Vulić. Tokom okruglog stola biće razmatrane teme koje obuhvataju osmansku graničnu politiku, značaj Vojne krajine u okviru Habzburške monarhije, političke procese u regionu, kao i savremene istorijske tokove.

Srbi u Bosanskoj Krajini

Ovi događaji predstavljaju značajnu priliku za naučnu i stručnu razmjenu mišljenja, kao i za šire upoznavanje javnosti sa relevantnim istorijskim istraživanjima.

