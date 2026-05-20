Додик: Приправнички стаж умјесто годину дана - шест мјесеци

Аутор:

АТВ
20.05.2026 15:44

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије Бањалуци
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Институције Републике Српске раде све да би био унапријеђен живот грађана, те да би приправнички стаж за млади високообразовани кадар требало, умјесто годину, да траје шест мјесеци, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије.

"Желимо да убрзамо и стамбено збрињавање младих брачних парова. Граница је са 30 повишена на 35 година за добијање кредита за стамбено збрињавање", рекао је Додик на конференцији за новинаре након састанка владајуће коалиције у Републици Српској.

Додик је рекао да је циљ мјера за унапређење стандарда - бити присутан у свакој породици.

"Желимо да повећавамо плате, олакшамо живот грађана и будемо присутни у свакој породици. То је приоритет", поручио је Додик.

