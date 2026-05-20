Logo
Large banner

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

Autor:

ATV
20.05.2026 15:44

Komentari:

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије Бањалуци
Foto: ATV/Branko Jović

Institucije Republike Srpske rade sve da bi bio unaprijeđen život građana, te da bi pripravnički staž za mladi visokoobrazovani kadar trebalo, umjesto godinu, da traje šest mjeseci, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za medije.

"Želimo da ubrzamo i stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova. Granica je sa 30 povišena na 35 godina za dobijanje kredita za stambeno zbrinjavanje", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

marke novac KM

Ekonomija

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

Dodik je rekao da je cilj mjera za unapređenje standarda - biti prisutan u svakoj porodici.

"Želimo da povećavamo plate, olakšamo život građana i budemo prisutni u svakoj porodici. To je prioritet", poručio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Radni staž

Pripravnički staž

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Влада издваја 26 милиона КМ: Привредницима у Српској представљени подстицаји

Ekonomija

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

17 min

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Fudbal

Nezapamćeni skandal: Trener manijak suspendovan

18 min

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik potvrdio: Koalicija zajedno izlazi na izbore, SNSD predlaže kandidate

33 min

0
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Kada Srpska gradi, radi i insistira na dogovoru korist imaju svi ljudi u BiH

32 min

0

Više iz rubrike

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Kada Srpska gradi, radi i insistira na dogovoru korist imaju svi ljudi u BiH

32 min

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik potvrdio: Koalicija zajedno izlazi na izbore, SNSD predlaže kandidate

33 min

0
Састанак лидера владајуће коалиције

Republika Srpska

Sastanak lidera vladajuće koalicije

1 h

3
опозиција састанак Бањалука ПСС СДС НФ

Republika Srpska

U Banjaluci sastanak opozicionih partija

1 h

3

  • Najnovije

15

55

Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

15

39

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner