Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

Institucije Republike Srpske rade sve da bi bio unaprijeđen život građana, te da bi pripravnički staž za mladi visokoobrazovani kadar trebalo, umjesto godinu, da traje šest mjeseci, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za medije.
"Želimo da ubrzamo i stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova. Granica je sa 30 povišena na 35 godina za dobijanje kredita za stambeno zbrinjavanje", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
Dodik je rekao da je cilj mjera za unapređenje standarda - biti prisutan u svakoj porodici.
"Želimo da povećavamo plate, olakšamo život građana i budemo prisutni u svakoj porodici. To je prioritet", poručio je Dodik.
