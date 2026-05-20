Dodik potvrdio: Koalicija zajedno izlazi na izbore, SNSD predlaže kandidate

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.

"Sve partije koalicije su prihvatile da imamo zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH koje će predložiti SNSD. Sve partije idu sa svojim listama za Narodnu skupštinu Republike Srpske, ali sa ciljem da obezbijedimo dvotrećinsku većinu u Parlamentu", rekao je Dodik, navodeći da je cilj i četiri delegata u Domu naroda PS BiH.

On je istkao da sporazum sada ide partijskim organima na razmatranje i da bi u narednom periodu trebalo da bude potpisan.

Dodik je rekao da je vladajuća koalicija okupljena da obezbijedi stabilnost i mir, razvoj i brigu za sve članove društva.

"Ova koalicija obezbjeđuje investicioni potencijal od 6,6 milijardi KM koji je dogovoren za različite segmente", naveo je lider SNSD-a.