Logo
Large banner

Стравични снимци након урушавања балкона школе

Аутор:

АТВ
20.05.2026 15:49

Коментари:

0
Урушио се балкон школе у Севастопољу, повријеђени ученици
Фото: Screenshot / X

Десеторо ученика завршног разреда једне средње школе у Севастопољу, повријеђено је након што се срушио балкон школе док су матуранти позирали за фотографију.

Према наводима руских медија, матуранти Илија С, Милана В, Данило Б, Марија А, Александар В, Валериј С, Аретмиј К, Герман Е. и Екатерина Ф. и Екатерина О, изашли су на балкон на другом спрату како би, традиционално, направили матурску фотографију.

Насмијани средњошколци су "заузели позу", а фотограф се спремао да овјековјечи тренутак, када су ђаци изненада "изгубили тло под ногама".

Читав балкон се урушио, а несрећни матуранти, старости 17 и 18 година, задобили су тешке тјелесне повреде.

Каћа је у бесвјесном стању превезена у болницу, док су остали задобили вишеструке повреде усљед пада са велике висине.

Према незваничним информацијама, матуранти су жељели да их фотографишу "у скоку", а вјерује се да је до урушавања балкона дошло када су се "приземљили".

"Традиционално се матуранти тако фотографишу. Таман се фотограф спремао да фотографише када се све срушило", рекла је мајка једног од матураната.

Трагови крви видљиви су испред улаза у школу. Повреде које су ђаци задобили су језиве.

Једна од жртава урушавања балкона у школи број 13 у Севастопољу био је седамнаестогодишњи Данил. Он је спортиста и освајач сребрне медаље међу јуниорима на Кримском првенству у обарању руку. У марту је освојио сребро на фестивалу "Кримско прољеће" и такмичио се у спортовима снаге.

"Дакле, прво такмичење у 2026. години је прошло. Освојио сам друго мјесто. Па, шта да кажем, могао сам боље. Знам гдје сам направио грешке и наставићемо да радимо на томе“, самокритично је написао Данил на друштвеним мрежама у марту.

"Једна дјевојчица је остала без свијести. Једном дјечаку је сломљена вилица, другом рука... Сва дјеца су појурила напоље да помогну", рекла је очајна мајка.

Школа реновирана

Средња школа бр. 13 "Покришкин" у селу Кача једна је од најстаријих школа у региону са традицијом дугом 90 година, а према подацима из октобра 2025. године похађа је 530 ученика.

Иако је установа у прошлости имала озбиљне инфраструктурне проблеме, укључујући урушавање плафона у фискултурној сали 2018. године и немогућност отварања школе 2021. због великих кашњења у радовима – објекат је у међувремену потпуно модернизован.

Према наводима медија, уложена је велика количина новца у обнову која је трајала готово двије године. Приликом обнове мијењане су инсталације, прозори и врата, а извођени су и радови на фасади. Наводно је и балкон обновљен приликом радова.

Након четворогодишње детаљне реконструкције, школа је свечано отворена у јуну 2025. године са комплетно обновљеном зградом, новим инсталацијама и спортским теренима.

Данас ова установа функционише у оквиру модерних образовних центара "Гровт Поинт", са примарним фокусом на развој природних наука и технологије код ученика.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Урушавање балкона снимак

Урушавање балкона Севастопољ

Севастопољ

несрећа

Крим

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

Убио шесторо, па пресудио себи пред полицијом: Испливали детаљи масакра у Турској

4 ч

0
Шта пише у договору Русије и Кине о формирању мултиполарног свијета

Свијет

Шта пише у договору Русије и Кине о формирању мултиполарног свијета

7 ч

0
Упозорење из Ирана: Ако се напад понови, проширићемо рат ван региона

Свијет

Упозорење из Ирана: Ако се напад понови, проширићемо рат ван региона

8 ч

0
Руски председник Владимир Путин, у центру, потписује своју фотографију са кинеским инжењером Пенг Паијем, десно, снимљену током његове прве посете Кини 2000. године, у Великој кући народа у Пекингу, среда, 20. мај 2026.

Свијет

Путин у Кини добио поклон од инжењера којег је упознао док је био дијете

8 ч

0

  • Најновије

19

46

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

19

43

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

19

39

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

19

30

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

19

25

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner