Десеторо ученика завршног разреда једне средње школе у Севастопољу, повријеђено је након што се срушио балкон школе док су матуранти позирали за фотографију.
Према наводима руских медија, матуранти Илија С, Милана В, Данило Б, Марија А, Александар В, Валериј С, Аретмиј К, Герман Е. и Екатерина Ф. и Екатерина О, изашли су на балкон на другом спрату како би, традиционално, направили матурску фотографију.
В одной из школ оккупированного Севастополя балкон с выпускниками немножко упал. Десяток школьников в больнице.— НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) May 20, 2026
Школу оккупанты не так давно "отремонтировали". pic.twitter.com/DRnzdfHmPN
Насмијани средњошколци су "заузели позу", а фотограф се спремао да овјековјечи тренутак, када су ђаци изненада "изгубили тло под ногама".
Читав балкон се урушио, а несрећни матуранти, старости 17 и 18 година, задобили су тешке тјелесне повреде.
Каћа је у бесвјесном стању превезена у болницу, док су остали задобили вишеструке повреде усљед пада са велике висине.
Према незваничним информацијама, матуранти су жељели да их фотографишу "у скоку", а вјерује се да је до урушавања балкона дошло када су се "приземљили".
"Традиционално се матуранти тако фотографишу. Таман се фотограф спремао да фотографише када се све срушило", рекла је мајка једног од матураната.
Трагови крви видљиви су испред улаза у школу. Повреде које су ђаци задобили су језиве.
Једна од жртава урушавања балкона у школи број 13 у Севастопољу био је седамнаестогодишњи Данил. Он је спортиста и освајач сребрне медаље међу јуниорима на Кримском првенству у обарању руку. У марту је освојио сребро на фестивалу "Кримско прољеће" и такмичио се у спортовима снаге.
⚡️⚡️В окупованому росією Севастополі в одній зі шкіл стався обвал балкона на другому поверсі: постраждали 9 дітей. pic.twitter.com/uQkSSbP5mQ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 20, 2026
"Дакле, прво такмичење у 2026. години је прошло. Освојио сам друго мјесто. Па, шта да кажем, могао сам боље. Знам гдје сам направио грешке и наставићемо да радимо на томе“, самокритично је написао Данил на друштвеним мрежама у марту.
"Једна дјевојчица је остала без свијести. Једном дјечаку је сломљена вилица, другом рука... Сва дјеца су појурила напоље да помогну", рекла је очајна мајка.
Средња школа бр. 13 "Покришкин" у селу Кача једна је од најстаријих школа у региону са традицијом дугом 90 година, а према подацима из октобра 2025. године похађа је 530 ученика.
Иако је установа у прошлости имала озбиљне инфраструктурне проблеме, укључујући урушавање плафона у фискултурној сали 2018. године и немогућност отварања школе 2021. због великих кашњења у радовима – објекат је у међувремену потпуно модернизован.
Према наводима медија, уложена је велика количина новца у обнову која је трајала готово двије године. Приликом обнове мијењане су инсталације, прозори и врата, а извођени су и радови на фасади. Наводно је и балкон обновљен приликом радова.
Одна из старейших в городе: что известно о севастопольской школе, где пострадали дети при обрушении балконаhttps://t.co/DBZSu2O9sF— @kpru (@kpru) May 20, 2026
Фото: ГБОУ СОШ № 13. Севастополь, Кача / ВК
Након четворогодишње детаљне реконструкције, школа је свечано отворена у јуну 2025. године са комплетно обновљеном зградом, новим инсталацијама и спортским теренима.
Данас ова установа функционише у оквиру модерних образовних центара "Гровт Поинт", са примарним фокусом на развој природних наука и технологије код ученика.
