Gradska uprava i studentske organizacije zajedno unapređuju studentski standard

ATV
26.05.2026 15:24

Studenti Medicinskog i Bogoslovskog fakulteta u Foči, koji dolaze iz 38 zemalja svijeta, najbolji su fočanski ambasadori i lokalna zajednica kroz razne aktivnosti u saradnji sa studentskim organizacijama nastoji da im studentski dani ostanu u najljepšoj uspomeni, saglasni su gradonačelnik Milan Vukadinović i predsjednik Studentskog parlamenta Studentskog centra „Boriša Starović“ Nemanja Smiljanić.

Oni su danas razgovarali o mogućnostima daljeg poboljšanja studentskog standarda.

Smiljanić ističe da je gradska uprava u ovoj godini pomogla organizaciju studentskog hodočašća u Manastir Ostrog, ustupila Gradsku dvoranu za studentske sportske igre i da se trenutno grade studentski ljetnikovci. On je podsjetio da je u najavi gradnja još jednog studentskog doma, za šta je gradska uprava obezbijedila zemljište, te da je u planu izgradnja i studentskog društvenog centra.

„Svako ko je došao ovdje da studira naišao je na dobrodošlicu, što pokazuje i sve veći broj studenata. Meni je šesta godina ovdje, osjećam se prijatno i lijepo mi je“, istakao je Smiljanić.

On je gradonačelniku Vukadinoviću uručio zahvalnicu Studentskog parlamenta za podršku u organizovanju tradicionalnog hodočašća u Manastir Ostrog u kojem je ove godine učestvovalo 100 studenata dva fakulteta.

„Hodočašće je organizovano osmu godinu zaredom, za koje smo dobili logističku i materijalnu podršku od grada Foče, na čemu smo veoma zahvalni“, rekao je Smiljanić.

Gradonačelnik Vukadinović ističe da u Foči studira više od 2.500 studenata iz 38 zemalja Evrope i svijeta.

„Ovo studentsko udruženje je svestrano i pokazalo je da vrijedi, u svakom segmentu su prisutni u životu našeg grada, tako da nastavljamo da ga podržavamo. U toku je gradnja ljetnikovaca za potrebe studenata u blizini Studentskog centra, koje ćemo otvoriti u narednih mjesec dana“, rekao je Vukadinović.

Foča je pokazala da je otvoren grad u kojem studenti mogu da se osjećaju kao svoji na svome, dodao je gradonačelnik Vukadinović, izrazivši uvjerenje da će gradnjom novog studentskog bloka sa 380 ležajeva, kao i nove zgrade Medicinskog fakulteta, biti nastavljeno unapređenje studentskog standarda i razvoj ove lokalne zajednice.

(radio foča)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

