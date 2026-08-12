Glavata kornjača napada kupače u Hrvatskoj: Pet ujeda u 20 dana

U posljednjih 20 dana u Kaštelima se dogodilo najmanje pet slučajeva ujeda glavate kornjače (morska kornjača), a posljednji incident se dogodio u nedjelju na plaži Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću.

Kornjača je ujela mladića za donji dio leđa dok se on kupao u moru. Kako svjedoče, prišla mu je s leđa i nanijela ranu koja je krvarila.

Odmah nakon ujeda, majka kupača je pozvala hitnu pomoć, iz koje su joj kazali da trebaju doći u njihovu ustanovu da povrijeđeni primi injekciju protiv tetanusa.

"Ovakva situacija traje već neko vrijeme i postala je zaista zabrinjavajuća. Kornjača se učestalo zadržava na istom području, izranja u neposrednoj blizini kupača i prilazi im s leđa. Posebno zabrinjava činjenica da do ujeda dolazi i kada je ljudi ne diraju niti je na bilo koji način uznemiravaju. Kupači su u strahu i mnogi se više ne osjećaju bezbjedno da ulaze u more", kazala je ona.

Ali, ovo je od 22. jula peti slučaj ujeda morske kornjače u Kaštelima, a mnogi kupači su sada u strahu od ulaska u more s obzirom na to da kornjača napada i u plićaku.

"Suprug i ja smo bili samo pet metara od njega, u dubini. Nažalost, kornjača je nastavila svoje napade i više nam stvarno nije prijatno u moru. Svi smo se napokon opustili jer smo mislili da je više nema, ali eto je opet", ispričala je žena koja je svjedočila i posljednjem napadu.

Ova kornjača je, prema nezvaničnim procjenama, teška i do 70 kilograma te opasnost nije bezazlena. Međutim, rješenje za ovaj problem kupača nije jednostavno s obzirom na to da je ova kornjača zaštićena vrsta te je nije jednostavno ni premjestiti iz prirodnog staništa.

(Kliks)