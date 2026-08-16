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Otišao na rijeku da se osvježi pa se utopio

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 21:23

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Отишао на ријеку да се освјежи па се утопио
Foto: Pexels/Baptiste Valthier

Državljanin Nepala (34) utopio se u subotu naveče prilikom kupanja u rijeci Slunjčici u Slunju, saopštila je u nedjelju PU karlovačka te pozvala kupače da prate savjete o bezbjednosti na rijekama.

”Utopljenika su na obalu izvadili ronioci interventne jedinice policije Policijske uprave karlovačke te je sproveden uviđaj. O događaju će nadležnom državnom tužilaštvu biti proslijeđen izvještaj”, dodali su iz policije.

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala bezbjednost kupača, policija apeluje na građane da koriste uređene plaže na kojima postoji spasilačka služba te da ne skaču u vodu sa mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno.

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”Djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe. Imajte stalni nadzor nad djetetom jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi”, kazali su.

U vodu se ne smije ulaziti pod uticajem alkohola ili droga, neposredno nakon obroka ili nakon predugog izlaganje jakom suncu, ističu iz karlovačke policije.

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Tagovi :

utapanje

Hrvatska

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