Otišao na rijeku da se osvježi pa se utopio

Autor:ATV redakcija
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Državljanin Nepala (34) utopio se u subotu naveče prilikom kupanja u rijeci Slunjčici u Slunju, saopštila je u nedjelju PU karlovačka te pozvala kupače da prate savjete o bezbjednosti na rijekama.
”Utopljenika su na obalu izvadili ronioci interventne jedinice policije Policijske uprave karlovačke te je sproveden uviđaj. O događaju će nadležnom državnom tužilaštvu biti proslijeđen izvještaj”, dodali su iz policije.
Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala bezbjednost kupača, policija apeluje na građane da koriste uređene plaže na kojima postoji spasilačka služba te da ne skaču u vodu sa mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno.
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”Djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe. Imajte stalni nadzor nad djetetom jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi”, kazali su.
U vodu se ne smije ulaziti pod uticajem alkohola ili droga, neposredno nakon obroka ili nakon predugog izlaganje jakom suncu, ističu iz karlovačke policije.
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