Partnerki prijetio da će je ubiti sjekirom: Dobio kaznu od 600 maraka

Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio je krivim 50-godišnjeg muškarca zbog psihičkog nasilja nad intimnom partnerkom te mu izrekao novčanu kaznu od 300 evra (oko 600 KM).

Prema presudi, incident se dogodio u julu prošle godine u stanu u Zagrebu, nakon kraće rasprave oko prostora za njene stvari u kupatilu.

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Muškarac je tada uzeo kutiju s njenim stvarima za ličnu higijenu i bacio je u hodnik, pri čemu se sadržaj kutije rasuo.

Nakon toga počeo je vikati na partnerku i prijetiti joj smrću.

- Sve sam ti dao glupačo, hoćeš da te sada odmah ubijem, idem sada po sjekiru zatući ću te - vikao je, prema presudi.

Žena je počela vrištati i plakati, nakon čega je muškarac napustio stan.

Sud je utvrdio da je njegovo ponašanje kod partnerke izazvalo strah, uznemirenost i povredu dostojanstva, zbog čega je proglašen krivim za psihičko nasilje u porodici.

Muškarac je na sudu priznao događaj opisan u presudi te kazao da mu je žao zbog počinjenog prekršaja.

Kao olakšavajuće okolnosti sud je uzeo njegovo priznanje i činjenicu da ranije nije bio prekršajno kažnjavan. Otežavajuće okolnosti nisu utvrđene.

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Izrečena mu je novčana kazna od 300 evra, koju mora platiti u roku od tri mjeseca od pravosnažnosti presude. Ako u tom roku uplati dvije trećine kazne, smatraće se da je kaznu platio u cjelini.

Zabrana uznemiravanja

Sud mu je izrekao i tromjesečnu zabranu uznemiravanja, približavanja i uhođenja partnerke.

U obrazloženju presude navedeno je da postoji opasnost od ponavljanja nasilja, zbog čega je mjera izrečena radi zaštite žrtve i sprečavanja novih incidenata.

Oslobođen plaćanja

Muškarac je oslobođen plaćanja troškova postupka jer je nezaposlen, a sud je ocijenio da bi njihovo plaćanje ugrozilo njegovu egzistenciju.

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Na presudu se okrivljeni i policija mogu žaliti Visokom prekršajnom sudu u roku od osam dana od dana prijema presude, prenosi Avaz.