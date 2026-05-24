Ana Ivanović zapala u neočekivane probleme

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović zapala je u neočekivane probleme tokom putovanja na proslavu rođendana bliske prijateljice.
Detaljima je sada iznenadila i svoje pratioce na društvenim mrežama.
Ana je otputovala kako bi prisustvovala okupljanju i slavlju u luksuznoj atmosferi, ali je odmah po dolasku uslijedio pravi haos - na aerodromu joj je izgubljen prtljag.
Neočekivani peh potpuno joj je poremetio planove, pa je morala da reaguje u posljednjem trenutku. Ana je završila u hitnoj kupovini kako bi obezbijedila sve što joj je potrebno za događaj.
Ipak, kao i uvijek, sve je podnijela sa osmijehom. Na fotografijama koje je objavila vidi se da nije dozvolila da joj neprijatnost pokvari raspoloženje, pa je elegantnim kombinacijama i odličnim stilom ponovo privukla pažnju gdje god da se pojavila.
"Počelo je izgubljenim prtljagom, a završilo se uz mnogo smijeha, rođendanskih proslava i kvalitetnog vremena sa mojim djevojkama. Vikend za pamćenje", napisala je Ana na Instagramu, a u komentarima dodala:
"Neočekivani šoping".
Pratioci su odmah komentarisali da čak i kada stvari krenu po zlu, Ana uspijeva da izgleda besprijekorno, prenosi "Kurir".
