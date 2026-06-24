Делегација МУП-а Српске у Русији

Аутор:АТВ редакција
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Делегација Министарства унутрашњих послова Републике Српске, предвођена министром Жељком Будимиром и директором полиције Синишом Кострешевићем, борави у службеној посјети Главној управи Министарства унутрашњих послова Руске Федерације за Град Москву.
Будимир и начелник управе Олег Баранов потписали су Меморандум о сарадњи.
Први Меморандум потписан је 2015. године, а новим су додатно конкретизовани облици сарадње.
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