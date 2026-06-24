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Делегација МУП-а Српске у Русији

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:20

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Москва, Русија
Фото: АТВ

Делегација Министарства унутрашњих послова Републике Српске, предвођена министром Жељком Будимиром и директором полиције Синишом Кострешевићем, борави у службеној посјети Главној управи Министарства унутрашњих послова Руске Федерације за Град Москву.

Будимир и начелник управе Олег Баранов потписали су Меморандум о сарадњи.

Први Меморандум потписан је 2015. године, а новим су додатно конкретизовани облици сарадње.

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Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Русија

Република Српска

Жељко Будимир

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