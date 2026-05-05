Воцап спрема велики редизајн: Стиже "течно стакло"

Аутор:

АТВ
05.05.2026 18:36

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Фото: Anton/Pexels

Најновији тестови показују да Воцап спрема велики редизајн, а апликација добија "Liquid Glass" изглед, који би ускоро могао стићи корисницима.

Крајем 2025. године, бета верзија Воцап апликације наговијестила је предстојећи потпуни редизајн, усклађен са такозваним "Liquid Glass" дизајнерским језиком који је Ејпл почео да користи у својој најновијој верзији иОС-а.

Корисници су почели да пријављују редизајнирање мањих елемената корисничког интерфејса (УИ), упоредо са главним екраном за ћаскање.

Међутим, нови извјештај портала WABetaInfo сугерише да је Воцап скоро спреман да пусти у рад редизајнирани интерфејс унутар самих четова. Занимљиво је да ове промјене нису доступне чак ни бета корисницима, али је WABetaInfo успио да активира нови интерфејс који сада укључује лебдећу траку за куцање порука и провидну навигациону траку

Ипак, немојте се још увијек превише надати, јер се чини да компанија Мета примјењује веома опуштен приступ увођењу новог дизајна.Многи корисници још увијек нису добили ни редизајниране УИ елементе, па ће, по свему судећи, проћи још доста времена прије него што видимо потпуни преображај. Такође, вјероватно је да ће обични корисници добити ажурирање тек када редизајн буде у потпуности завршен, преноси б92.

