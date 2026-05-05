Воцап спрема велики редизајн: Стиже "течно стакло"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најновији тестови показују да Воцап спрема велики редизајн, а апликација добија "Liquid Glass" изглед, који би ускоро могао стићи корисницима.
Крајем 2025. године, бета верзија Воцап апликације наговијестила је предстојећи потпуни редизајн, усклађен са такозваним "Liquid Glass" дизајнерским језиком који је Ејпл почео да користи у својој најновијој верзији иОС-а.
Корисници су почели да пријављују редизајнирање мањих елемената корисничког интерфејса (УИ), упоредо са главним екраном за ћаскање.
Међутим, нови извјештај портала WABetaInfo сугерише да је Воцап скоро спреман да пусти у рад редизајнирани интерфејс унутар самих четова. Занимљиво је да ове промјене нису доступне чак ни бета корисницима, али је WABetaInfo успио да активира нови интерфејс који сада укључује лебдећу траку за куцање порука и провидну навигациону траку
Једна од најпопуларнијих, уједно и најбогатијих спортисткиња свијета, Ајлин Гу (22) заблистала је црвеном тепиху Мет Гале у Њујорку.
WhatsApp to test Liquid Glass design for the chat interface!— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 30, 2026
WhatsApp is working on making the chat interface fully compatible with Liquid Glass in the future.https://t.co/Xx3OPbuKRP pic.twitter.com/nbLkHGo5tl
Ипак, немојте се још увијек превише надати, јер се чини да компанија Мета примјењује веома опуштен приступ увођењу новог дизајна.Многи корисници још увијек нису добили ни редизајниране УИ елементе, па ће, по свему судећи, проћи још доста времена прије него што видимо потпуни преображај. Такође, вјероватно је да ће обични корисници добити ажурирање тек када редизајн буде у потпуности завршен, преноси б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
13 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д0