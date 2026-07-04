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Један домаћин завршио са Мундијалом: Мароко први четвртфиналиста

Аутор:

Стеван Лулић
04.07.2026 21:03

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Канада - Мароко
Фото: Tanjug/AP Photo/David J. Phillip

Фудбалери Марока први су четвртфиналисти Свјетског првенства, док је Канада први домаћин који је завршио са Мундијалом.

Мароко је у првој осмофиналној утакмици славио са 3:0 и тако наставио свој пут на Свјетском првенству.

Канађани су били опаснији у првом полувремену, али нису могли до гола, тако да се на одмор отишло са резултатом 0:0.

Мароко је утакмицу ријешио у другом дијелу са два гола Оунахија.

Прво је након сјајне асистенције Хакимија закуцао лопту у гол Канађана у 50. минуту.

Покушали су Канађани да се врате, али нови шок услиједио је у 82. минуту.

Поново је Оунахи тресао мрежу, али овај пут на асистенцију Диаза.

Таман кад се мислило да је крај утакмице, услиједио је и трећи гол. Била је то друга асистенција Диаза на овом мечу.

Овај пут упослио је Рахимија који голману Канаде није дао никакву шансу и тако ставио тачку на И.

Мароко ће у четвртфиналу играти са бољим из дуела Парагваја и Француске.

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Таг :

Свјетско првенство 2026

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