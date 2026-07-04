Један домаћин завршио са Мундијалом: Мароко први четвртфиналиста

Аутор:Стеван Лулић
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Фудбалери Марока први су четвртфиналисти Свјетског првенства, док је Канада први домаћин који је завршио са Мундијалом.
Мароко је у првој осмофиналној утакмици славио са 3:0 и тако наставио свој пут на Свјетском првенству.
Канађани су били опаснији у првом полувремену, али нису могли до гола, тако да се на одмор отишло са резултатом 0:0.
Мароко је утакмицу ријешио у другом дијелу са два гола Оунахија.
July 4, 2026
Прво је након сјајне асистенције Хакимија закуцао лопту у гол Канађана у 50. минуту.
July 4, 2026
Покушали су Канађани да се врате, али нови шок услиједио је у 82. минуту.
Поново је Оунахи тресао мрежу, али овај пут на асистенцију Диаза.
Таман кад се мислило да је крај утакмице, услиједио је и трећи гол. Била је то друга асистенција Диаза на овом мечу.
Овај пут упослио је Рахимија који голману Канаде није дао никакву шансу и тако ставио тачку на И.
Мароко ће у четвртфиналу играти са бољим из дуела Парагваја и Француске.
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