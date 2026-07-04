Борац прославио 100. рођендан и представио тим за Европу

Аутор:АТВ редакција
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Усијало се небо изнад Бањалуке, а усијана је била И атмосфера на Тргу Крајине, гдје је представљена екипа за нову сезону. Нека добро позната имена, уз неколицину новајлија, овацијама су дочекани али и испраћени до нових побједа.
Тамо ће црвено-плаве и ове сезоне као капитен да предводи Срђан Граховац.
Бањалучани у борбу крећу већ седмог јула, када на Градски стадион стиже Бугарски шампион, Левски. Тежак противник, али Борац је рођен да се бори.
У пролаз даље увјерени су И навијачи Борца, који нису имали дилему када је резултат у питању.
Борац ће уз овакву подршку, нема сумње, имати снажан вјетар у леђа. Синоћњу прославу полоа вијека постојања увеличали су Павлина Радовановић, бањалучки ХИП-Хоп тројац И бањалучка Рок Симфонија појачана ДР Нелетом Карајлићем.
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