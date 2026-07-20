Đani hitno primljen u bolnicu, otkazani svi nastupi!

Pjevač Radiša Trajković Đani završio je u bolnici u Beču nakon što mu je tokom noći iznenada pozlilo. Kako se navodi, pjevač je primljen u zdravstvenu ustanovu zbog učestalog povraćanja i izražene malaksalosti.

Kako piše "Skandal" posle obavljenih pregleda, ljekari su utvrdili da je došlo do ozbiljnog trovanja organizma, zbog čega je odlučeno da ostane na bolničkom liječenju.

Prema dostupnim informacijama, medicinsko osoblje sprovodi terapiju kako bi iz njegovog organizma uklonilo toksine, a Đani prima infuziju i nalazi se pod stalnim nadzorom ljekara.

Zdravstveni problemi zatekli su Đanija u jeku letnje sezone, kada je njegov poslovni raspored bio ispunjen nastupima gotovo svakog dana. Zbog iznenadne hospitalizacije i preporuke ljekara da miruje, njegova porodica i tim donijeli su odluku da otkažu sve zakazane koncerte i nastupe u narednom periodu, dok se pjevač u potpunosti ne oporavi.

Koliko dugo Đani neće nastupati zavisi isključivo od brzine njegovog oporavka i procjene austrijskih ljekara.

Đaniju nedavno ugradili pet stentova

Podsjetimo folker Radiša Trajković Đani hitno je nedavno operisan na VMA. Slađa Trajković se oglasila tada za "Blic" i otkrila detalje njegovog zdravstvenog stanja.

Đaniju su ugradili ljekari pet stentova zbog zakrčenja krvnih sudova.

- Nakon što mu rezultati nisu bili dobri, lekari su morali da mu ugrade pet stentova. On se sada bolje osjeća. Kod kuće je i otkazao je sve nastupe za naredni period - rekla je Slađa.