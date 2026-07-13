Olakšice za gorivo u Srpskoj produžene do 15. avgusta

Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici Odluku o produžetku primjene Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. avgusta 2026. godine.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske donijela je na 4. sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, Odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpnim stanicama u Republici Srpskoj.

U realizaciju ove mjere trenutno je uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupna je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na linku: http://skr.rs/zKyr.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske nastaviće da prati i analizira stanje i kretanja na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, te će, u skladu sa tim, kreirati i predlagati Vladi Republike Srpske mjere usmjerene na zaštitu životnog standarda građana i očuvanje stabilnosti tržišta u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma.