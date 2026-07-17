"Konaković u Vašingtonu govorio protiv Srpske, a prećutao sopstveno političko licemjerje"

Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno – on nikada nije govorio u ime BiH, već isključivo u ime sopstvenih političkih ambicija i svoje političke opcije, izjavila je za Srnu vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Predstavljati lične ili stranačke stavove kao glas cijele zemlje nije državnički čin, već pokušaj zloupotrebe funkcije radi lične političke promocije pred međunarodnim sagovornicima", istakla je Trišić Babić.

Ona je istakla da je još neozbiljnije što upravo Konaković govori o terorizmu, posebno o politički motivisanom terorizmu, a da pri tome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada.

"Nemoguće je zanemariti činjenicu da je njegova stranka organizovala i podsticala podršku antisemitskim akcijama i stavovima zvaničnih institucija usmjerenim protiv Konferencije evropskih rabina. Time je cijelom svijetu poslata poruka da Sarajevo nije onakvo kakvim ga pojedini politički krugovi pokušavaju predstaviti – simbol otvorenosti i vjerske tolerancije – već sredina u kojoj se i dalje tolerišu opasni i diskriminatorni obrasci ponašanja", ukazala je Trišić Babić.

Ona je navela da posebno zabrinjava činjenica da ljudi koji su promovisali takve politike nisu snosili nikakve posljedice, naprotiv, i dalje su dio vlasti, i dalje obavljaju ministarske funkcije i ostaju bliski politički partneri Elmedina Konakovića.

Zbog toga, kaže ona, njegove poruke o borbi protiv ekstremizma djeluju selektivno, neuvjerljivo i duboko licemjerno.

"Da je ozbiljan političar, Konaković bi znao da se međunarodni ugled ne gradi tužakanjem sopstvene zemlje, dramatizacijom i neutemeljenim optužbama. Ozbiljna politika podrazumijeva argumente, odgovornost i sposobnost da se traže rješenja, a ne da se političke razlike iznose pred međunarodne adrese kao zamjena za dijalog u okviru institucija", rekla je Trišić Babić.

Ona je ukazala da Konakovićev nastup u Vašingtonu nije pokazao političku snagu, već nedostatak kapaciteta da ponudi ozbiljne i održive odgovore na izazove sa kojima se BiH suočava.

"U vremenu koje zahtijeva odgovornost, stabilnost i zrelost, Konaković je ponudio još jednu predstavu umjesto politike i još jednu optužbu umjesto rješenja. U svijetu kojem su potrebnija riješenja, on broji posljednje dane svog ego turizma a Milorad Dodik ostaje neizbježan partner i sagovornik na svim najvažnijim mjestima", poručila je Trišić Babić, prenosi Srna