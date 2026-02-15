Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

Извор:
Апостолски нунциј у Хрватској Ђорђо Лингва на завршетку службе у Хрватској јасно је поручио да нема ништа од проглашења кардинала Алојзија Степинца светим.
Главна порука амбасадора је то што није дошло до помирења у хрватској и српској јавности, те да би "Степинчева светост била узалудна", пишу београдске "Вечерње новости".
Узимањем у обзир тога потврђено је да ни папа Фрањо ни папа Бенедикт Шеснаести нису канонизовали Степинца, Лингва је, како је рекао, увјерен да ће се то питање рјешавати тек када се постигне помирење, поручивши да треба јасно истаћи истину.
То је након дуго времена јасан сигнал о расположењу Ватикана према Степинцу. У хрватској јавности често се истицала потреба да се убрза процес канонизације, али је сада порука другачија.
Алојзије Божја и блажени Алојзије – тим ријечима се и даље обиљежавају неке годишњице везане за Степинца, рјечник надахнут националним заносом и ратним интерпретацијама.
Лингва је рекао да је ратни кардинал постао симбол подјела, те да би његова канонизација у овом тренутку била политичко питање.
Вјера се, према његовим ријечима, не смије злоупотребљавати када се ради о осјетљивим националним интересима. Упозорио је да религија треба да буде средство помирења, а не продубљивања сукоба.
