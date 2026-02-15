Logo
Large banner

Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

Извор:

Вечерње новости

15.02.2026

13:51

Коментари:

0
Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

Апостолски нунциј у Хрватској Ђорђо Лингва на завршетку службе у Хрватској јасно је поручио да нема ништа од проглашења кардинала Алојзија Степинца светим.

Главна порука амбасадора је то што није дошло до помирења у хрватској и српској јавности, те да би "Степинчева светост била узалудна", пишу београдске "Вечерње новости".

"Треба рећи истину"

Узимањем у обзир тога потврђено је да ни папа Фрањо ни папа Бенедикт Шеснаести нису канонизовали Степинца, Лингва је, како је рекао, увјерен да ће се то питање рјешавати тек када се постигне помирење, поручивши да треба јасно истаћи истину.

Подметање пожара у ћевабџиници

Хроника

Покушао подметнути пожар у познатој ћевабџиници

То је након дуго времена јасан сигнал о расположењу Ватикана према Степинцу. У хрватској јавности често се истицала потреба да се убрза процес канонизације, али је сада порука другачија.

Степинац симбол подјела

Алојзије Божја и блажени Алојзије – тим ријечима се и даље обиљежавају неке годишњице везане за Степинца, рјечник надахнут националним заносом и ратним интерпретацијама.

Лингва је рекао да је ратни кардинал постао симбол подјела, те да би његова канонизација у овом тренутку била политичко питање.

Полиција Италија

Свијет

Пронађена бомба у близини олимпијске скакаонице

Вјера се, према његовим ријечима, не смије злоупотребљавати када се ради о осјетљивим националним интересима. Упозорио је да религија треба да буде средство помирења, а не продубљивања сукоба.

Подијели:

Тагови :

Ватикан

Alojzije Stepinac

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полиција спријечила сукоб навијача на ауто-путу

3 ч

0
Мјерење водостаја ријеке

Регион

Излила се притока Неретве, поплављено неколико кућа

4 ч

0
Старац броји паре

Регион

Многи пензионери ово плаћају иако је за њих бесплатно

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner