Od muškarca oduzet automobil: Ima više od 20.000 KM neplaćenih kazni

Autor:ATV redakcija
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Sarajevska policija privremeno je oduzela neregistrovan automobil od muškarca inicijala K.M, koji u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug od 21.521 KM.
Prilikom kontrole ovog dvadesetosmogodišnjeg Sarajlije koji je upravljao "renoom", utvrđeno je i da je višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja i da automobilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje, saopšteno je iz MUP-a KS.
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Protiv K.M. biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.
(Srna)
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