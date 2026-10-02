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Od muškarca oduzet automobil: Ima više od 20.000 KM neplaćenih kazni

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02.10.2026 10:56

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Sarajevska policija privremeno je oduzela neregistrovan automobil od muškarca inicijala K.M, koji u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug od 21.521 KM.

Prilikom kontrole ovog dvadesetosmogodišnjeg Sarajlije koji je upravljao "renoom", utvrđeno je i da je višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja i da automobilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje, saopšteno je iz MUP-a KS.

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Protiv K.M. biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

(Srna)

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MUP Kanton Sarajevo

hapšenje

Sarajevo

saobraćajni prekršaj

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