Вандали оскрнавили православну цркву код Маглаја

На цркви су оштећени фасада, лим на звонику и бакарни олук.

Лице Б. М. из Добоја пријавило је јуче Полицијској станици Маглај оштећење ове православне цркве.

Маглајска полиција, како је наведено из кантоналног МУП-а, наставља активности на расвјетљавању и документовању кривичног дјела оштећење туђе ствари, преноси Срна.