Вандали оскрнавили православну цркву код Маглаја

Аутор:АТВ редакција
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Оштећена је православна црква посвећена Светој Петки у Горњој Бочињи код Маглаја, саопштено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.
На цркви су оштећени фасада, лим на звонику и бакарни олук.
Лице Б. М. из Добоја пријавило је јуче Полицијској станици Маглај оштећење ове православне цркве.
Маглајска полиција, како је наведено из кантоналног МУП-а, наставља активности на расвјетљавању и документовању кривичног дјела оштећење туђе ствари, преноси Срна.
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