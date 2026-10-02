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Вандали оскрнавили православну цркву код Маглаја

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02.10.2026 12:07

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Вандали оскрнавили православну цркву код Маглаја
Фото: АТВ

Оштећена је православна црква посвећена Светој Петки у Горњој Бочињи код Маглаја, саопштено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.

На цркви су оштећени фасада, лим на звонику и бакарни олук.

Лице Б. М. из Добоја пријавило је јуче Полицијској станици Маглај оштећење ове православне цркве.

Маглајска полиција, како је наведено из кантоналног МУП-а, наставља активности на расвјетљавању и документовању кривичног дјела оштећење туђе ствари, преноси Срна.

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Тагови :

Српска православна црква

Вандализам

Маглај

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