Svečano otvoren novi vrtić u Bileći

Ponosan sam i zadovoljan što je danas došao dan upravo da otvaramo bilećki vrtić i zahvaljujući ministru prosvete što je došao da nam upriliči ovo otvaranje, rekao je načelnik Bileće Miodrag Parežanin.

"Čitav tok i događaj oko izgradnje vrtića krenuo je prilikom jedne posjete predsjednika Dodika, gdje smo dogovorili, iznijeli problem da nam je potrebno bar 200 mjesta kako bi se sva djeca iz Bileće mogla smjestiti u vrtić. Rješavanju problema se krenulo odmah i tako evo za 11 mjeseci smo uspeli da uradimo vrtić", rekao je Parežanin.

Istakao je da je cijena vrtića negdje oko 4 miliona i 700 hiljada KM.

"Tako da imamo jedan, mislim sigurno, najljepši vrtić u Republici Srpskoj i najfunkcionalniji vrtić u Republici Srpskoj i šire. Tako da će svih 200 djece u ovom vrtiću i ostala djeca koja su se prijavila za vrtić, odnosno njih 360, biti zbrinuti u vrtiću. Mislim da smo jedna od rijetkih opština koja bukvalno neće više imati problem sa tim stvarima. Jedino, naravno, ako se u nekoj budućnosti, čemu se nadamo, bude i djece nešto više, pa ćemo razmišljati o nekim drugim dogradnjama ili gradnjama novih vrtića", rekao je Parežanin.

Iskoristio je priliku da se zahvali predsjedniku Dodiku, Vladi Republike Srpske na izdvojenim sredstvima, na prepoznatom značaju za ovu opštinu.

"Nadam se da je ovo u stvari jedan od projekata koje smo samo uradili u ovoj protekloj godini i, naravno, na tome nećemo ni stati", istakao je Parežanin.

Dodao je da je Opština Bileća uradila projektnu dokumentaciju, imovinsko-pravne odnose, sve stvari vezano za zakonsku proceduru. A iz kabineta predsjednika Republike je izdvojen novac u visini od 4 miliona i 200 hiljada KM, plus nepredviđeni radovi kojih uvijek ima.

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Oko 4 miliona i 700 hiljada je koštala čitava izgradnja vrtića.

"Moram da napomenem da je u tome i opremanje i čitav ovaj kompleks koji se ovde nalazi sa dječijim mobilijarom, sa ljuljaškama, igračkama u dvorištu vrtića i čitav ovaj parking prostor sa jednim prelijepim ovde kružnim tokom. Tako da je kompletna izgradnja koštala i opremanje oko 4 miliona i 700 hiljada, istakao je Parežanin.

Istakao je da su sve potrebne dozvole stigle.

"Vrtić puštamo u rad, upotrebljiva dozvola je spremna. Tako da već od ponedjeljka mislim da će djeca krenuti bezbrižno i bezbjedno u vrtić, a samim tim smo i roditelje vratili na svoje radne zadatke", rekao je Parežanin.

Direktor vrtića "Budućnost" Mara Vojinović je istakla da je ponosna što Bileća dobija ovakav objekat, izrađen po svim najsavremenijim standardima za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

"U ovom objektu će raditi 20 vaspitača, imaćemo 200 djece raspoređeni u 10 vaspitnih grupa. Moram naglasiti da po prvi put imamo jaslički program i djeca će biti raspoređena čak u sedam vaspitnih grupa jasličkog uzrasta", rekla je Vojinovićeva.

Istakla je da je sutra uvođenje i upoznavanje sa roditeljima i sa djecom nekih par sati, a zvanično od ponedjeljka.

"Zakon je dozvolio, osim vaspitača, da mogu raditi pedagozi, psiholozi, logopedi, defektolozi i socijalni radnici, sa tim da imaju mogućnost dvije godine da polože razliku predmeta. Tako da, u nedostatku... Nedovoljan broj vaspitača jeste bio, ali pošto je zakonski to dozvoljeno, mogli smo da obuhvatimo tako da su sve grupe popunjene sa vaspitno-obrazovnim kadrom. Sigurna sam da će ova ustanova imati kvalitetan vaspitno-obrazovni kadar", istakla je Vojinovićeva.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović istakao je da je ovo jedan izuzetno značajan dan za samu Bileću, a i za Republiku Srpsku.

"Pogotovo evo kad govorimo o institucionalnom značaju. Vlada u principu i sve institucije Republike Srpske daju maksimalan značaj, to je naša i obaveza i sveta dužnost da kažem kada su u pitanju naše najmlađe kategorije, naša najmlađa populacija. Evo danas otvaranje vrtića ovde u Bileći, juče u Jezeru. To je jedan u nizu, da kažem, objekata koji su otvoreni u ovoj građevinskoj godinu. U narednom periodu nas očekuje otvaranje i predškolske ustanove u Pelagićevu", rekao je Golubović.

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Čestitao je svim zaposlenima, svim Bilećanima na ovom predivnom događaju i poželio djeci da imaju sigurnu, zdravu budućnost i da budu razdragani i veseli.

"Osim evo ovog ulaganja ovde kada je u pitanju predškolska ustanova, mi ovih dana evo ulazimo u radove kada je u pitanju i Osnovna škola 'Petar Petrović Njegoš'. Vrijednost tih radova je 600.000 maraka na proširenju evo učioničkih kapaciteta, nekih 300 kvadrata. A osim toga imamo, evo upravo sam sad razgovarao sa načelnikom i direktorom, onda nas očekuje sledeća faza radova, to je energetsko utopljavanje. Tako sve u svemu, Bileća dobija jednu novu dimenziju, ide ispravnim putem, razvojem. I evo, ja čestitam svima na ovom prelijepom danu", rekao je Golubović.