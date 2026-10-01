Univerzitet u Istočnom Sarajevu našao se na prestižnoj svjetskoj rang-listi

Univerzitet u Istočnom Sarajevu ostvario je značajan iskorak na međunarodnoj akademskoj sceni i prvi put se našao na prestižnoj svjetskoj rang-listi univerziteta časopisa "Times Higher Education World University Rankings" za 2027. godinu.

Ovogodišnja rang-lista obuhvata 2.297 univerziteta iz 118 zemalja i teritorija, što ovo rangiranje čini jednim od najsveobuhvatnijih globalnih poređenja visokoškolskih institucija, saopšteno je iz Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

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"Ulazak na jednu od najpoznatijih i najuticajnijih svjetskih rang-lista univerziteta predstavlja važnu prekretnicu u razvoju Univerziteta i potvrdu da su kvalitet nastave, naučnoistraživački rad, međunarodna saradnja i kontinuirano unapređivanje institucije prepoznati i u globalnom akademskom prostoru", navodi se u saopštenju.

To je posebno značajno kada se uzmu u obzir stalni rast broja visokoškolskih institucija širom svijeta i sve veća konkurencija u globalnom prostoru visokog obrazovanja.

Uvrštavanje na listu "Tajms hajer edukejšn" rezultat je zajedničkog rada i posvećenosti nastavnika, saradnika, istraživača, studenata i svih zaposlenih na Univerzitetu i njegovim članicama, kao i kontinuiranih aktivnosti na unapređivanju kvaliteta nastave, naučnoistraživačkog rada i međunarodne saradnje.

Za Univerzitet u Istočnom Sarajevu ovo priznanje predstavlja ne samo potvrdu dosadašnjeg rada, već i odgovornost i snažan podsticaj za dalje napredovanje, dok će u narednom periodu Univerzitet nastaviti da jača svoje istraživačke kapacitete i vidljivost naučnih rezultata, međunarodnu saradnju, mobilnost studenata i nastavnika, kao i učešće u međunarodnim projektima.

Rangiranje koristi 17 pažljivo odabranih pokazatelja uspješnosti, grupisanih u pet ključnih oblasti i to kvalitet nastave i okruženje za učenje, istraživačko okruženje, kvalitet istraživanja, međunarodna orijentacija i saradnja sa privredom.

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Univerzitet Harvard nalazi se na prvom mjestu već 11 godina zaredom, a slijede ga Masačusetski institut tehnologije (MIT), te univerziteti Prinston i Stenford.