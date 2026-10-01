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Dom zdravlja Ugljevik nabavio novo sanitetsko vozilo vrijedno 125.000 KM

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01.10.2026 12:44

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Дом здравља Угљевик добио санитетско возило
Foto: Ustupljena fotografija

Dom zdravlja Ugljevik obogatio je svoj vozni park novim sanitetskim vozilom marke pežo, vrijednim 125.000 KM bez PDV-a, koje je nabavljeno iz vlastitih sredstava ove zdravstvene ustanove.

Novo vozilo opremljeno je savremenom i neophodnom opremom za bezbjedan sanitetski prevoz, zbrinjavanje pacijenata u hitnim slučajevima i rad na terenu.

Direktorica Doma zdravlja Ugljevik, Cvjetana Dragonjić, istakla je da nabavka novog sanitetskog vozila predstavlja značajno unapređenje uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima.

"Od danas našim građanima možemo ponuditi još bolje uslove za sanitetski prevoz i zbrinjavanje u hitnim slučajevima. Vozilo je savremeno opremljeno, a posebno je značajno što smo u prethodnom periodu dodatno ojačali i kadrovske kapacitete. Odnedavno imamo zaposlenog doktora urgentne medicine, dok su četiri ljekara upućena na specijalizaciju", navela je direktorica.

Ona je dodala da Dom zdravlja Ugljevik ima 85 zaposlenih, te da se plate zaposlenima, kao i obaveze prema dobavljačima, redovno izmiruju.

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Načelnik opštine Ugljevik, Dragan Gajić, istakao je da nabavka vozila pokazuje da Dom zdravlja, uz redovno izmirivanje obaveza, ima mogućnost da ulaže u unapređenje zdravstvene zaštite.

"Dom zdravlja uredno izmiruje sve obaveze prema zaposlenima i dobavljačima, a ova nabavka je još jedan pokazatelj da se može ulagati u opremu i unapređenje uslova za građane. Naš naredni zadatak je rješavanje parkinga za vozila hitne medicinske pomoći, a razgovaramo i o mogućnosti dogradnje službe hitne pomoći", rekao je Gajić.

Doktor Stanišić, Dr urgentne medicine, naglasio je da novo vozilo donosi dodatne mogućnosti za organizaciju rada na terenu.

"Svako vozilo je dobrodošlo jer omogućava veće mogućnosti za sanitetski prevoz i više kućnih posjeta. Međutim, vozilo ima punu vrijednost tek kada je adekvatno opremljeno, a ovo vozilo posjeduje svu potrebnu osnovnu opremu za rad na terenu, uključujući opremu za praćenje vitalnih parametara i zbrinjavanje traumatizovanih pacijenata", rekao je dr Stanišić.

Prema njegovim riječima, sanitetska vozila Doma zdravlja svakodnevno su angažovana, dok potrebe za terenskim radom, kućnim posjetama i noćnim pregledima iz godine u godinu rastu.

Dom zdravlja Ugljevik raspolaže i sanitetskim vozilom nabavljenim 2023. godine, koje je ovoj ustanovi donirano od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

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Dom zdravlja

Ugljevik

sanitetsko vozilo

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