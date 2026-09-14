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3 modne greške koje ne smijete napraviti ove jeseni: Dodaju i kilograme i godine

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14.09.2026 10:45

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Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.
Foto: Ron Lach/Pexels

Izbjegnite tri modne greške ove jeseni koje dodaju kilograme i godine. Saznajte kako pravilno kombinovati komade za savršenu siluetu.

Široko na široko i previše slojeva mogu vizuelno da prošire figuru, pa je važno da se volumen balansira užim ili urednijim komadima. Previše tamnih i teških jesenjih komada od glave do pete može da djeluje zastarjelo i dodatno oteža siluetu, zbog čega su bolji izbor topliji tonovi i različite teksture.

Jesen je idealno vrijeme za modu – vraćaju se sakoi, kaputi, pletivo, čizme i slojevito oblačenje, ali se upravo u tome krije zamka. Pogrešan kroj ili nekoliko teških komada naslaganih jedan preko drugog mogu vizuelno da prošire figuru i učine da čitava kombinacija izgleda zastarjelo. Trendovi za jesen 2026. godine zapravo idu u suprotnom smjeru: čak i kada su komadi predimenzionirani, ključ je u balansu proporcija i jasno definisanoj silueti.

1. Široko na široko - greška koja „pojede“ figuru

Predimenzionirani (oversized) sakoi, široke pantalone, voluminozni kaputi i predimenzionirano pletivo među najaktuelnijim su komadima, ali problem nastaje kada ih obučete sve odjednom. Figura tada može da izgubi oblik, a nekoliko dodatnih centimetara tkanine vizuelno se pretvara u „kilograme“.

Ako nosite veoma široke pantalone, gornji dio neka bude uži ili bar djelimično uvučen u pojas. Uz veliki džemper birajte ravniju ili užu donju siluetu, dok predimenzionirani sako možete „smiriti“ jednostavnom majicom ili tankom rolkom. Cilj nije izbjegavati volumen, već napraviti kontrast koji će sačuvati proporcije tijela.

2. Previše tamnih i teških komada od glave do pete

Crna jeste elegantna, ali jesenja kombinacija sastavljena od teškog crnog kaputa, crnih pantalona, glomaznih čizama i tamnog džempera može da djeluje mnogo „teže“ nego što očekujemo. Monohromatsko oblačenje može vizuelno da izduži figuru, ali su tada tekstura, kroj i detalji presudni.

Umjesto da se potpuno „zatvorite“ u tamne komade, unesite čokoladnobraon, bordo, krem ili neki drugi ton i kombinujte različite teksture. Aktuelni jesenji ulični stil upravo pokazuje koliko sofisticirano mogu da izgledaju tonalne kombinacije braon, bordo i crne boje kada se pažljivo slažu.

3. Slojevito oblačenje bez naglašavanja proporcija

Košulja, preko nje džemper, zatim široki sako, šal i na kraju veliki kaput – svaki komad zasebno može biti odličan, ali zajedno mogu dodati nepotreban volumen.

Slojevitost je jedan od glavnыh pravaca ove jeseni, ali modne piste pokazuju da slojevi treba da budu promišljeni, a ne samo naslagani. Birajte tanje materijale bliže tijelu, ostavite jedan dominantan voluminozan komad i pokušajte da na neki način naglasite vertikalnu liniju ili struk. Tako će odeća raditi za vašu figuru, umjesto da je potpuno sakrije, prenosi Stil.

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Tagovi :

moda

Jesen

Odjeća

višak kilograma

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