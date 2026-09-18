Oglasilo se tužilaštvo o hapšenju odbjeglog poštara Stipe Jukića

Za uhapšenog pa puštenog poštara Stipu Jukića (31) iz Čapljine, koji je pobjegao u Tajland, sve sa, kako se sumnja, novcem od penzija, nisu postojali razlozi za predlaganje i određivanje mjere pritvora.

Potvrđeno je to za "Nezavisne novine" iz Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), odakle su dodali da je njihov dežurni tužilac upoznat o ovom događaju, odnosno o hapšenju osumnjičenog, a po raspisanoj operativnoj potrazi MUP-a HNK.

Priveden u PU Čapljina

"Nakon toga, osumnjičenik je priveden u prostorije PU Čapljina, te je ispitan u svojstvu osumnjičenika. Nakon ispitivanja, on je pušten na slobodu iz razloga što nisu postojali razlozi za predlaganje i određivanje mjere pritvora", kažu iz Kantonalnog tužilaštva HNK.

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U toku je, kako su dodali, utvrđivanje tačnog iznosa pronevjerenih novčanih sredstava, kao i prikupljanje drugih dokaza u cilju utvrđivanja svih drugih okolnosti.

Vještačenja u predmetu

"Po dobijanju izvještaja od strane PU Čapljina, postupajući tužitelj će poduzeti dalje dokazne radnje i potrebna vještačenja u ovom predmetu", rekla je za "Nezavisne novine" Ana Rajič, portparol Kantonalnog tužilaštva HNK.

Podsjetimo, Jukić, za čije je filmsko bjekstvo čuo cijeli region, pušten je nakon saslušanja u policiji da se brani sa slobode. Naš izvor, upućen u istragu, kaže da se ispostavila tačnom tvrdnja da je bio u Tajlandu, odnosno u Bangkoku.

"Dao je izjavu, pušten je da se brani sa slobode, tako da će suđenje čekati na slobodi", rekao je izvor "Nezavisnih novina". Ostaje nejasno gd‌je su pare od penzija koje je, kako se tvrdi, odnio sa sobom. Naš izvor tvrdi da će sav novac vratiti.

Došao preko Splita

"Kada su u pitanju letovi kojim se vratio, krajnja destinacija mu je bila Split. Potom je iz Splita došao i sam se predao policiji na granici. Tokom saslušanja je policiji opisao sve tačno šta se izdešavalo", otkriva sagovornik "Nezavisnih novina".

Jukić je, podsjetimo, osumnjičen da je pobjegao sa novcem od penzija. Još 7. septembra prijavljen je njegov nestanak, a on se, kako je utvrđeno, 5. septembra u večernjim satima uputio u pravcu Mostara, a potom je izašao iz BiH.

"Dana 16. septembra 2026. godine oko 14.30 na međunarodnom graničnom prelazu Bijača uhapšen je S.J. (1995) iz Čapljine, a po raspisanoj potrazi MUP-a HNK", rečeno je iz MUP-a HNK.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, policajci su, nakon prijave da je nestao, utvrdili da je napustio BiH. Tada dolazi do obrta. Imao je status nestalog, a onda - osumnjičenog.

Promjena statusa

"Dana 10. septembra 2026. godine protiv S.J. je podnesena prijava zbog sumnje u utaju te je za njim raspisana operativna potraga kao za počiniocem krivičnog d‌jela, a ne više kao nestalom osobom", rekli su iz policije.

Ovaj slučaj dobio je, podsjetimo, potpuno bizarnu epizodu: građani su počeli da mu sakupljaju novac i već su prikupili oko 2.000 evra.

Na TikToku je, u međuvremenu, objavljen snimak na kojem je, kako postoje tvrdnje, Stipe u društvu d‌jevojke, a video je, kako se navodi, nastao u Tajlandu. Međutim, vjerodostojnost tih tvrdnji nije potvrđena.