Logo
Large banner

Два пит була растргали жену испред куће: Супруг видио како је вуку низ улицу

Аутор:

АТВ
24.05.2026 15:34

Коментари:

0
Питбул пас
Фото: Efrem Efre/Pexels

Педесетогодишња жена из Флориде преминула је након стравичног напада два пит була за које комшије тврде да су годинама терорисали цијело насеље. Трагедија се догодила у округу Бревард, а потресни детаљи случаја изазвали су велику пажњу јавности широм САД-а.

Према наводима америчких медија, жртва је идентификована као Џоди Кован, коју су пси напали док је шетала са својим малим псом у близини куће.

илу-плажа-море-29082025

Свијет

Љетовање за мање од 300 евра: Дестинација у комшилуку доживјела бум

Муж чуо вапаје за помоћ

Њен супруг Донел Смит испричао је да се вратио кући након што је помагао комшијама преко пута улице, када је схватио да његове супруге нема. Недуго потом чуо је њене крике у даљини.

"Видио сам силуете два пса како вуку моју жену низ улицу према трави", рекао је потресени супруг.

Када је стигао до ње, пронашао ју је у локви крви, са тешким повредама по цијелом тијелу. Према његовим ријечима, пси су се чак вратили и покушали поново да је одвуку.

"Извукао сам нож и покушавао да их отјерам једном руком, док сам другом покушавао да зауставим крварење", испричао је Смит.

дјевојка-паре-новац

Занимљивости

Ово љето доноси богатство за четири знака

"Никада нећу избацити ту слику из главе"

Супруг жртве описао је напад као изузетно бруталан и рекао да призор никада неће заборавити.

"Гледати жену коју волим више од 25 година како је растргају двије животиње... ту слику никада нећу избацити из главе", рекао је кроз сузе.

Кован је хеликоптером пребачена у болницу, али је неколико сати касније подлегла повредама.

Покушала да заштити свог пса?

Надзорне камере из комшилука снимиле су Џоди Кован како неколико тренутака прије напада шета улицом носећи свог малог пса.

Павловића мост-граница

Друштво

Гужве на граници са Србијом: Какво је стање на осталим прелазима?

Њен супруг вјерује да је покушала да заштити љубимца од пит булова, који су га наводно јурили.

"Мислим да су кренули на нашег малог пса, а она је покушала да га спаси. Тада су пажњу усмјерили на њу", рекао је Смит.

Према његовим тврдњама, његова супруга је чак раније помогла једном од тих паса када му се огрлица заглавила за ограду.

Комшије тврде да су пси раније нападали људе

Становници насеља тврде да проблем са агресивним псима траје годинама и да су надлежни више пута упозоравани.

Једна комшиница рекла је да је једном остала заробљена у аутомобилу готово пола сата јер су пси окружили возило. Други становници тврде да су због страха морали да носе бибер-спреј ради заштите.

Ана Ивановић

Сцена

Ана Ивановић запала у неочекиване проблеме

Према наводима комшија, пит булови су често били пуштени без надзора и раније су нападали пролазнике.

Породица оптужује власти да нису реаговале

Супруг настрадале жене тврди да је канцеларија шерифа округа Бревард била упозната са проблемом, али да ништа није предузето.

"Моја жена је изгубила живот због тога", рекао је он.

Након смртоносног напада пси су заплијењени и преузела их је служба за контролу животиња. За сада нико није ухапшен, а истрага је и даље у току.

илу-умор-10042026

Савјети

Помозите себи прије него се ствари погоршају: Када је вријеме за годишњи одмор?

Трагедија поново отворила расправу о опасним расама

Овај случај поново је покренуо бурне расправе у САД-у о одговорности власника паса и контроли опасних раса. Посебно се поставља питање због чега надлежне службе нису раније реаговале упркос бројним пријавама грађана.

(Метро)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Флорида

преминула жена

напад пса

Америка

болница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Друштво

Термометар се усијава: Сутра пакао, а онда - потпуни преокрет

2 ч

0
Доктор Момчило Матић

Здравље

Др Матић тврди да је ово најштетнија намирница у историји цивилизације

2 ч

0
Пуцњава у ресторану ''Џери'' на новом Београду.

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Камере снимиле тренутак пуцњаве у ресторану на Новом Београду

2 ч

1
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Гдје можете гледати први меч Ђоковића на Ролан Гаросу

2 ч

0

Више из рубрике

Поглед на море и плажу из птичије перспективе, Бугарска.

Свијет

Љетовање за мање од 300 евра: Дестинација у комшилуку доживјела бум

2 ч

0
Европа до краја маја обара рекорде

Свијет

Европа до краја маја обара рекорде

2 ч

0
Грчка застава море љетовање

Свијет

Обратите пажњу ако путујете у Грчку са дјецом: Можете платити казну до 1.500 евра

3 ч

0
Кремљ

Свијет

Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

3 ч

0

  • Најновије

17

15

Ови пензионери у Српској би могли добити једнократну помоћ

17

15

Тежак удес у Црној Гори: Погинуо мушкарац (23) из Велике Британије

17

08

Апел након трагедије на Романији: Планина не прашта грешке, користите помоћ водича

17

07

Пољопривредник из Бијељине Здравко Перић направио покретни кокошињац

17

02

Трамвај искочио из шина након судара са полицијским аутомобилом: Хаос у Загребу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner