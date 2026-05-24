Два пит була растргали жену испред куће: Супруг видио како је вуку низ улицу

Педесетогодишња жена из Флориде преминула је након стравичног напада два пит була за које комшије тврде да су годинама терорисали цијело насеље. Трагедија се догодила у округу Бревард, а потресни детаљи случаја изазвали су велику пажњу јавности широм САД-а.
Према наводима америчких медија, жртва је идентификована као Џоди Кован, коју су пси напали док је шетала са својим малим псом у близини куће.
Њен супруг Донел Смит испричао је да се вратио кући након што је помагао комшијама преко пута улице, када је схватио да његове супруге нема. Недуго потом чуо је њене крике у даљини.
"Видио сам силуете два пса како вуку моју жену низ улицу према трави", рекао је потресени супруг.
Када је стигао до ње, пронашао ју је у локви крви, са тешким повредама по цијелом тијелу. Према његовим ријечима, пси су се чак вратили и покушали поново да је одвуку.
"Извукао сам нож и покушавао да их отјерам једном руком, док сам другом покушавао да зауставим крварење", испричао је Смит.
Супруг жртве описао је напад као изузетно бруталан и рекао да призор никада неће заборавити.
"Гледати жену коју волим више од 25 година како је растргају двије животиње... ту слику никада нећу избацити из главе", рекао је кроз сузе.
Кован је хеликоптером пребачена у болницу, али је неколико сати касније подлегла повредама.
Надзорне камере из комшилука снимиле су Џоди Кован како неколико тренутака прије напада шета улицом носећи свог малог пса.
Њен супруг вјерује да је покушала да заштити љубимца од пит булова, који су га наводно јурили.
"Мислим да су кренули на нашег малог пса, а она је покушала да га спаси. Тада су пажњу усмјерили на њу", рекао је Смит.
Према његовим тврдњама, његова супруга је чак раније помогла једном од тих паса када му се огрлица заглавила за ограду.
Становници насеља тврде да проблем са агресивним псима траје годинама и да су надлежни више пута упозоравани.
Једна комшиница рекла је да је једном остала заробљена у аутомобилу готово пола сата јер су пси окружили возило. Други становници тврде да су због страха морали да носе бибер-спреј ради заштите.
Према наводима комшија, пит булови су често били пуштени без надзора и раније су нападали пролазнике.
Супруг настрадале жене тврди да је канцеларија шерифа округа Бревард била упозната са проблемом, али да ништа није предузето.
"Моја жена је изгубила живот због тога", рекао је он.
Након смртоносног напада пси су заплијењени и преузела их је служба за контролу животиња. За сада нико није ухапшен, а истрага је и даље у току.
Овај случај поново је покренуо бурне расправе у САД-у о одговорности власника паса и контроли опасних раса. Посебно се поставља питање због чега надлежне службе нису раније реаговале упркос бројним пријавама грађана.
