Додик: Шмит треба да врати све паре које је добио у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик изјавио је да послије 30 година треба да буде укинута формална функција високог представника, те да подржава политику нове америчке администрација да одлуке морају бити у рукама народа, односно представника које је бирао.
Поводом новог извјештаја Стејт департмента у којем се наводи да престаје ера изградње држава на Балкану, да жели да јача домаће лидере да сами рјешавају своје проблеме, Додик је истакао да је то веома важно и охрабрујуће.
"Немам шта да кажем осим да подржим политику која каже да одлуке морају бити у рукама народа, односно његовог демократски изабраног представника. То је заиста нешто ново. То се тако и ради", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Свијет
Два пит була растргали жену испред куће: Супруг видио како је вуку низ улицу
То се, додао је, види кроз избацивање Крстијана Шмита, који није ни требало да дође на ове просторе.
"Треба да врати све паре које је добио јер није легално изабран. Учинићемо све да то раскринкамо. Нећемо одустати и наставићемо даље да се бавимо питањем његових злоупотреба, незаконитости и свега другога", истакао је Додик.
Сматра да је сасвим нормално да се укине формална функција високог представника, нагласивши како се ОХР наметнуо. Напоменуо је да Дејтонски споразум само препознаје високог представника, а не ОХР.
"ОХР не постоји, то је помоћна канцеларија високог представника. Међутим, посљедњих 30 година, они су покушали да се наметну као неко важно званично тијело, што оно то није", рекао је Додик.
Додик је рекао да је Шмит био нелегалан зато што није ни изабран како је предвиђено, а уколико се настави бирати на исти начин за Републику Српску ће то бити једнако неприхватљиво, ако то не буде консензус Русије, Кине, Сједињених Америчких Држава и Српске.
Свијет
Љетовање за мање од 300 евра: Дестинација у комшилуку доживјела бум
"Охрабрује чињеница да су рекли да ће сви заинтересовани бити питани о евентуално новом. Није важно ко ће бити, важно је да има ограничен мандат, да нестану бонска овлашћења која су измислили, а кад истекне датум његовог одређивања, да се тад се угаси Канцеларија високог представника, а онда нема ни ОХР-а", каже Додик.
Прича о томе како то треба измијенити, за Додик је потпуно неприхватљива, као и опстанак високог представника у БиХ. "Неприхватљива је зато што то говори о могућности злоупотреба", појаснио је Додик.
Навео је да подржава идеју да се изабере ново име на двије године и да се каже да му мандат престаје тог и тог датума.
Подсјетио је како је амерички предсједник Доналд Трамп говорио још у предизборној кампањи да ће престати да граде државе, а да се то овдје увијек читало да се то односи на сатрапа БиХ, као и да ће престати да граде нације, а то значи да неће инсистирати на Бошњацима или Босанцима, преноси "Срна".
Занимљивости
Ово љето доноси богатство за четири знака
"Као што видите, све је то престало откад је Трамп преузео власт у Америци. Данас је веома јасно и видљиво, званични став Сједињених Америчких Држава иде управо за тим да се прекину финансирати разне невладине организације које су требале да граде те државе", рекао је Додик.
Напоменуо је да је УСАИД овдје готово утихнуо са операцијама, нагласивши да су остали рецидиви глобалистичког поретка у Бриселу, који још увијек покушавају да задрже стари однос према унутрашњим питањима
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
5 ч0
БиХ
20 ч0
БиХ
21 ч3
БиХ
22 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму