Kćerku sveštenika Predraga Popovića dečko izbacio iz stana

Influenserka Teodora Popović, kćerka poznatog sveštenika Predraga Popovića, podijelila je emotivne detalje nakon burnog i bolnog raskida sa dečkom.

Ona je otkrila da je prošla kroz težak period u toksičnoj vezi, koji je kulminirao time što je ostala bez krova nad glavom.

Teodora Popović se oglasila i objasnila šta se zapravo dešavalo iza kulisa narativa na društvenim mrežama. Kako je istakla, nije željela da govori o pojedinačnim razlozima prekida, ali je priznala da odnos nije bio zdrav.

"S obzirom na to da objavljujem videe da sam raskinula, da više nisam u vezi i da nemam dečka, želim da vam objasnim par stvari", započela je Teodora.

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"Razlog raskida ne bih željela da kažem jer tu nije uticala jedna odluka, već je veza sama po sebi bila toksična za mene i njega. Nas dvoje kao pojedinci zapravo ne idemo jedno uz drugo", rekla je.

Posebnu pažnju njenih pratilaca privukla je poruka o vjeri i partnerskim odnosima:

"Prije svega, ako vas neki odnos odvaja od Boga, smatram da taj odnos nije dobar i da ništa nije vrijedno Boga”.

Dramatičan momenat i izbacivanje na ulicu

Influenserka je detaljno opisala i situaciju oko stana u kom su živjeli. Objasnila je da je iz studentskog doma prešla u stan za koji je ugovor potpisao njen tadašnji partner, jer ona u tom trenutku nije boravila u Beogradu.

"Kada je došlo do svega toga – nesuglasica, razmirica i velikih svađa – on je mene u afektu jedno veče pozvao i rekao da će da raskine i da ću samim tim ja ostati na ulici", priznala je Teodora.

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Ona je naglasila da je brzo reagovala i pronašla novi životni prostor u kom je sada zadovoljna:

"U tim trenucima sam našla stan u kojem sada živim i u kom sam presrećna. Ne želim sutra da mi neko prijeti da ću ostati na ulici i mislim da taj potez stvarno nije bio okej", rekla je.

Drugarice kao glavna podrška u preboljevanju

U novim kadrovima koje je objavila, Teodora je pokazala i trenutke dok je bila uplakana, ali i proces zacjeljenja.

Na pitanje “Ko ti je pomogao da preboliš?”, kratko je odgovorila: “Moje djevojke”.

Na snimcima se vidi kako se grli sa prijateljicama koje su je posjećivale u novom stanu, nakon čega je počela ponovo da izlazi, putuje i priprema večere sa društvom, piše Blic.