Rada Manojlović otkrila svoju veliku manu

Rada Manojlović važi za jednu od najveselijih pjevačica na estradi koja pravi lom gd‌je god da se pojavi, a zbog njenog osmijeha i pozitivne energije ljudi su često mislili da je i lakovjerna.

Pjevačica je u nekoliko navrata pokazala oštar stav i karakter koji ima, a iako d‌jeluje da nema strahove, nedavno je priznala da jedan još uvijek ne može da prebrodi.

"Imam svoje razloge koji su me odvukli u jednu krajnost. Još od veze sa Milanom navukla sam veliki strah od novinara i fotoreportera da će me sačekati i postaviti neko pitanje koje će me totalno izbaciti iz takta. Zato obično i dolazim u posljednjem trenutku ili malo zakasnim kako bih to izbjegla. U suštini ne kasnim jedino na avion, za sve drugo kasnim", rekla je Rada.

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Pjevačica je progovorila i o problemu sa muškarcima.

"Ne znam da li se plaše ali niko mi ne prilazi (smijeh). Niko mi ne prilazi zato što sam dosta odbojna, samo sam nasmijana pred tobom i pred kamerama. Ovako sam vrlo nepristupačna i nisam zainteresovana. Zaista sam samo nasmijana i fina pred novinarima i sedmom silom, dok uživo ne odajem taj osjećaj i taj vajb da neko može da mi priđe da me ‘startuje’. Nisam zainteresovana i to se nekako vidi, mislim dva metra oko mene (smijeh)", objasnila je nedavno za Grand.