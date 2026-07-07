Logo

Rada Manojlović otkrila svoju veliku manu

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 11:02

Komentari:

0
Пјевачица Рада Манојловић
Foto: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Rada Manojlović važi za jednu od najveselijih pjevačica na estradi koja pravi lom gd‌je god da se pojavi, a zbog njenog osmijeha i pozitivne energije ljudi su često mislili da je i lakovjerna.

Pjevačica je u nekoliko navrata pokazala oštar stav i karakter koji ima, a iako d‌jeluje da nema strahove, nedavno je priznala da jedan još uvijek ne može da prebrodi.

"Imam svoje razloge koji su me odvukli u jednu krajnost. Još od veze sa Milanom navukla sam veliki strah od novinara i fotoreportera da će me sačekati i postaviti neko pitanje koje će me totalno izbaciti iz takta. Zato obično i dolazim u posljednjem trenutku ili malo zakasnim kako bih to izbjegla. U suštini ne kasnim jedino na avion, za sve drugo kasnim", rekla je Rada.

sunce

Svijet

Stiže pakao sa Atlantika: Izdato hitno upozorenje za ove zemlje

Pjevačica je progovorila i o problemu sa muškarcima.

"Ne znam da li se plaše ali niko mi ne prilazi (smijeh). Niko mi ne prilazi zato što sam dosta odbojna, samo sam nasmijana pred tobom i pred kamerama. Ovako sam vrlo nepristupačna i nisam zainteresovana. Zaista sam samo nasmijana i fina pred novinarima i sedmom silom, dok uživo ne odajem taj osjećaj i taj vajb da neko može da mi priđe da me ‘startuje’. Nisam zainteresovana i to se nekako vidi, mislim dva metra oko mene (smijeh)", objasnila je nedavno za Grand.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rada Manojlović

Pjevačica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лорен Бенет

Scena

Poznata pjevačica preminula u 37. godini

2 h

0
Лара Чолић ћерка Здравка Чолића

Scena

Ćerka Zdravka Čolića privukla pažnju atraktivnim izdanjem: Pozirala u halterima

20 h

0
Лаура Пргомет

Scena

Pojavio se snimak hapšenja poznate rijaliti učesnice

23 h

0
Легер и Султа на Фреш вејв фестивалу

Scena

Svjetske zvijezde Sebastien Leger i Denis Sulta dolaze na Freshwave festival

23 h

0

  • Najnovije

12

31

Kamionom usmrtio mladog fudbalera, pokrenuta istraga

12

26

Kremlj: Naoružavanje Ukrajine neće spriječiti nastavak SVO

12

19

Mazalica: Odbacićemo odluku Bećirovića

12

18

Vulić: Zvizdić irelevantan za Republiku Srpsku

12

08

Kovačević: Preglasavanje Cvijanovićeve - preglasavanje srpskog naroda i Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima