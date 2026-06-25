Нетанјаху о сукобу са Ираном: Нисам тражио дозволу

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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да никада није тражио дозволу од предсједника САД Доналда Трампа да нападне Иран прошле године.
"Једноставно сам га обавијестио. Рекао сам му да идемо на Иран јер нећу да сједим и да чекам наше непријатеље који отворено, из свег гласа, изјављују да желе да нас униште, а и вас (Америку) такође, узгред буди речено. То нећу да дозволим. И зато смо дејствовали. Нисам тражио дозволу", рекао је Нетанјаху у говору на конференцији Муни Експо у Тел Авиву, преноси Тајмс оф Израел.
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