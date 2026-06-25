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Нетанјаху о сукобу са Ираном: Нисам тражио дозволу

25.06.2026 08:25

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да никада није тражио дозволу од предсједника САД Доналда Трампа да нападне Иран прошле године.

"Једноставно сам га обавијестио. Рекао сам му да идемо на Иран јер нећу да сједим и да чекам наше непријатеље који отворено, из свег гласа, изјављују да желе да нас униште, а и вас (Америку) такође, узгред буди речено. То нећу да дозволим. И зато смо дејствовали. Нисам тражио дозволу", рекао је Нетанјаху у говору на конференцији Муни Експо у Тел Авиву, преноси Тајмс оф Израел.

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