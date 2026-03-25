Добро да им срце није отказало: Затекли незваног госта у кући

Аутор:Стеван Лулић
25.03.2026
Једна тексашка породица доживјела је сцену од које би некима срце отказало. Ситуацију је спасила тамошња полиција која их је одмах евакуисала.
Наиме, како је саопштено из полиције у Дел Рију добили су позив свега неколико минута прије поноћи да се у кући налази опасни гмизавац.
Када су дошли на мјесто, имали су шта и да виде.
"По доласку, полицајци су открили звечарку у спаваћој соби куће. Полицајци су одмах евакуисали станаре како би осигурали њихову сигурност и затражили помоћ од Службе за животиње Дел Рија", саопштено је из полиције.
Радници службе за животиње стигли су и успјешно уклонили змију без икаквих повреда за људе или гмизавца.
"Полицијска управа Дел Рија жели подсјетити становнике да змије обично излазе из хибернације током топлијих мјесеци, посебно између марта и априла. Звечарке могу ући у куће док траже склониште, храну или олакшање од екстремних температура", упозориле су званичне институције.
