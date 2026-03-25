Добро да им срце није отказало: Затекли незваног госта у кући

Аутор:

Стеван Лулић

25.03.2026

22:18

Фото: Pexels

Једна тексашка породица доживјела је сцену од које би некима срце отказало. Ситуацију је спасила тамошња полиција која их је одмах евакуисала.

Наиме, како је саопштено из полиције у Дел Рију добили су позив свега неколико минута прије поноћи да се у кући налази опасни гмизавац.

Када су дошли на мјесто, имали су шта и да виде.

"По доласку, полицајци су открили звечарку у спаваћој соби куће. Полицајци су одмах евакуисали станаре како би осигурали њихову сигурност и затражили помоћ од Службе за животиње Дел Рија", саопштено је из полиције.

Звечарка се увукла породици у кућу

Радници службе за животиње стигли су и успјешно уклонили змију без икаквих повреда за људе или гмизавца.

"Полицијска управа Дел Рија жели подсјетити становнике да змије обично излазе из хибернације током топлијих мјесеци, посебно између марта и априла. Звечарке могу ући у куће док траже склониште, храну или олакшање од екстремних температура", упозориле су званичне институције.

