Спој традиције и луксуза: "Гастро Фест Топлик" окупља свјетску гастро елиту

Аутор:

АТВ
30.03.2026 13:27

Фото: Уступљена фотографија

Босанскохерцеговачка кухиња, богата традицијом и аутентичним окусима, одавно осваја љубитеље гастрономије широм свијета.

Управо кроз фестивале који окупљају произвођаче, кухаре и истинске заљубљенике у добру храну, ова кулинарска баштина добија нову прилику за промоцију, очување и савремену интерпретацију.

Вођен том идејом, познати угоститељ Стефан Јованчић одлучио је организовати „Гастро Фест Топлик“, који ће бити одржан 1. јула 2026. године у Источном Сарајеву, у комплексу Топлик Вилиџ Ресорта – природном амбијенту који пружа идеалну кулису за љетни гастро и лајфстајл догађај.

"Наш ресторан годинама окупља госте из цијеле државе, региона, па и свијета, а наша породица се угоститељством бави готово 30 година. Овим фестивалом желимо нашем граду поклонити један лијеп и значајан догађај. Уз потврђене излагаче и дугогодишње пријатеље из овог посла, јасно показујемо да Топлик и наш град могу бити позиционирани на европској и свјетској ено-гастро сцени", истиче Јованчић.

Стефан Јованчић
Цјелодневни програм посјетиоцима ће понудити богат избор вина, ракија и домаћих производа, као и ексклузивне радионице, винске школе, лајв кукинг сизон и разноврстан забавни садржај.

"Фестивал окупља врхунске излагаче из БиХ, региона и Европе, стварајући простор за нова гастро искуства, умрежавање и промоцију локалних и интернационалних брендова, у атмосфери која мирише на љето и врхунску храну", додаје Јованчић.

Како наглашава, „Гастро Фест Топлик“ има потенцијал да прерасте у један од најатрактивнијих гастро догађаја у Босни и Херцеговини.

"Наша идеја није класичан сајам хране, већ модеран фестивал који обједињује врхунске производе, квалитетну понуду и заједницу људи који цијене добру гастрономију. Планирано је учешће више од 60 пажљиво одабраних излагача, произвођача вина, крафт пића, сирева, деликатеса и других гоурмет производа, као и угоститеља из регије. Већ сада имамо потврде излагача из БиХ, Србије, Хрватске, Црне Горе, Словеније, Италије, Француске, Сјеверне Македоније и Новог Зеланда, што фестивалу даје снажну међународну димензију. Подршку су пружиле и Привредна комора Црне Горе, као и Министарство трговине и туризма БиХ, Вањскотрговинска комора БиХ, Привредна комора РС-а, НЛБ банка, Град Источно Сарајево и Општина Источно Сарајево и други пријатељи пројекта", говори Јованчић.

Циљ организатора је да фестивал постане традиционална манифестација која повезује произвођаче, ХоРеЦа сектор и публику, те додатно позиционира овај дио регије као атрактивну дестинацију за гастро туризам.

"Бит ће представљене врхунске винарије из БиХ, региона и Италије, а посебно мјесто имаће локални произвођачи с аутентичним производима попут меда, сирева, џемова, ајвара и рукотворина. Ријеч је о двадесетак излагача из околних села", закључује Јованчић и открива да ће „Гастро Фест Топлик“ бити затворен концертом регионалне музичке звијезде.

