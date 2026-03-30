Вучић: Подржавам одлуку Милановића, мени тамо није мјесто

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да подржава одлуку предсједника Хрватске Зорана Милановића да откаже скуп Брдо Бриони у мају јер му, како је истакао, тамо није мјесто, као и да му је много важније да оде и положи цвијет у Јасеновцу.
"Што се мог присуства тиче на Брионима у потпуности подржавам Зорана Милановића апсолутно је у праву мене тамо није мјесто. Увијек сам желио да као предсједник Србије одем и положим цвијет у Јасеновац и то ми је увијек било неупоредиво важније, а да идем на Брионе могу да идем само као дио професионалних обавеза да чујем и другу страну да разговарам јер никада од дијалога нисам бјежао", рекао је Вучић за Танјуг.
Он је тако одговорио на питање да прокоментарише поруке из Загреба односно изјаву Милановића да ће отказати скуп процеса Брдо-Бриони у мају јер не жели његово, Вучићево учешће на том скупу због изјава у претходном периоду.
Милановић није морао, каже Вучић, да отказује читав скуп већ је могао лијепо да позове своје другове из Приштине, Тиране и одакле год хоће, јер им свакако не би кварио и реметио ту идиличну атмосферу.
"Што се тиче изјава и тога на шта се позива Зоран Милановић, ја му нисам потрчко и ја му нисам Пленковић да може да мисли да се иживљава на мени као што се иживљава на неким својим људима или на неким другим представницима земаља, као што нисам потрчко ни Пленковића ни Грлић Радмана који ће да ми одређују шта ћу да говорим, већ говорим као слободни и слободарски председник Србије и говорим истину", поручио је Вучић.
