Посљедње ријечи оца који је издахнуо након што је спасио кћерку из пожара: ''Ја не могу, изађи''

Породица Марка Л. (28) који је трагично настрадао након што је кућу у којој је живио са женом Миљаном (22) и три ћерке захватио пожар, огласила се за Телеграф.рс. Миљанина сестра Александра испричала је како је све изгледало те кобне ноћи.
- Они су купали дјецу и окупали су двије млађе дјевојчице од годину дана и три године и моја сестра их је одвела у спаваћу собу да их обуче. Старија дјевојчица М. Л. (5) је остала да се купа у купатилу, а пожар је настао у кухињи. Да би се дошло до купатила мора да се прође кроз њу - каже за Телеграф.рс Александра, Миљанина сестра.
Како Александра каже, кућа у којој су живјели њена сестра и зет Марко, била је изнајмљена, а ватра је кренула одмах након експлозије.
- Како ми је сестра испричала, само је одједном нешто пукло и почело је све да пада и ватра је букнула. Мој покојни зет Марко је разбио прозор и помогао Миљани да са млађим дјевојчицама изађе на сигурно. Она се вратила назад како би помогла Марку да извуку најстарију ћерку, међутим није могла да приђе јер је то све вјероватно падало по њима. Марко је узео М. Л. и донио је до Миљане која ју је одмах изнијела кроз прозор на улицу, а затим се вратила како би помогла Марку да изађе - присјећа се Александра шта јој је сестра испричала.
Марко је предуго био у диму и, када је дошао његов тренутак да изађе на сигурност улице, понестало му је снаге. Адреналин који га је држао, напустио га је оног трена када је схватио да су његови најмилији коначно на сигурном.
- Међутим он није имао снаге више и рекао јој је: "Ја не могу, изађи". Разбио је још један прозор како би она могла да изађе, али он није имао снаге. Тада су пришле комшије и једва су га извукли напоље на сигурно. Он се ето борио два дана, али није успио да се избори... - прича Александра.
Најстарија дјевојчица је, како сазнаје поменути портал и даље у критичном стању, док Алесандра тврди да су наводи из појединих медија неистинити, као и да дјевојчици нико није отварао грудни кош.
- М. Л. је и даље у критичном стању. Плућа су јој лоша и бубрези, али нису је отварали. Ништа. Дијете је пуно рана и опекотина, скоро 90% коже јој је изгорјело. Нико од нас није дао ту информацију да су дјетету сјечене груди и тако то, јер то није тачно. Она је само имала операцију скидања коже у Тиршовој. Скидали су јој ту изгорјелу кожу да се не би инфицирало, али нико њу није отварао нити било шта. Јесте дијете и даље у критичном стању, али ми сви гајимо наду да ће она да се избори и да ће бити добро - објашњава Александра.
Александра наглашава да је за малену дјевојчицу, као и за друге двије, али и њихову мајку Миљану веома битно да имају свој кров над главом како би могле да се опораве.
- Знате како, ми се сада боримо да Миљана са својом дјецом има свој кров над главом. Сви смо ми уз њих, али се боримо да она више не размишља гдје ће да живи, колико ће да плаћа кирију... Пошто су они у том стану били подстанари. Сад се ми сви боримо да се град Панчево и држава Србија потруди да Миљана има свој кров над главом са својом дјецом. Кад малена изађе из болнице, дај Боже, дјетету ће требати мир... да има услова за живот. То ће бити јако дуг опоравак, да она има и гдје да се одмори и гдје да спава и да једноставно има свој мир да би тај опоравак протекао како треба - каже Александра.
Она каже да су обје породице ту уз Миљану и дјевојчице, као и да су се организовали ко ће коју обавезу да преузме на себе како би Миљана могла да тугује и брине о дјевојчицама.
- Миљана је са дјецом тренутно код Марковог рођеног брата и жене овдје у Панчеву, али када М. Л. изађе из болнице просто је потребно да имају свој простор гдје опоравак може да се одвија несметано јер ће се дуго опорављати, а биће јој потребно и константно превијање. Имам и ја двоје дјеце, и његов брат, није проблем да буду они код нас. Али дјевојчици треба њен мир кад изађе из болнице, и Миљани исто треба мир. Ова јдевојчица од 3 године је јако наплашена, дијете је под стресом и сјети се с времена на време па нам исприча: "Запалила се кућа, тата је у болници, сестра у болници". Како да кажем, они сада треба да се одморе и да имају свој мир и слободу. Ово нико није могао ни да замисли да може да се деси... - наводи Александра.
Према њеним ријечима, трогодишњакиња је под великим стресом, свјесна да јој је сестра у болници, али им и даље нису рекли да тате више нема.
- Ми смо причали да ова мала крене у вртић, да нађемо неког психолога да се прича са дјецом јер се она сад и буди ноћу и плаче и тражи га. Искрено да кажем, дјеца то осјећају. Тражи свог тату, пита стално за њега. Ми јој ништа нисмо рекли наравно, да је не бисмо додатно стресирали. Али ето, ја се борим само да се мало покрену људи, да се освијесте. Јер ово је стварно трагедија - наводи Александра.
Како каже Александра, жена од које су изнајмили кућу живи у истом дворишту, а, када је видјела да њена некретнина гори, није пришла да их пита да ли су добро, већ да их вербално нападне.
- Пошто је то двориште са двије или три куће. Сад не знам тачно, али та жена која им је издала кућу је пришла када је видјела да кућа гори и иако је видјела у каквом је дијете стању, као и мој покојни зет кога су ставили да сједи на столици и у таквом стању му је рекла:"Шта сте то урадили, запалили сте ми кућу" - каже Александра, видно огорчена понашањем те жене.
Наводно је, према Александриним ријечима, та жена пријавила да је њена сестра са Марком намјерно подметнула пожар у кући гдје су живјели.
- Затим је та иста жена, у 23 сата увече, зато што је полиција била присутна и обезбјеђивала лице мјеста, пришла њима да пријави како су они подметнули пожар у кући. Били су инспектори, форензика и сви који су требали да одраде увиђај, а отишли смо и ми тамо сутрадан и нама су рекли да је пожар избио због струје. Значи запалила се струја у кухињи и тако је настао пожар - додаје Александра.
