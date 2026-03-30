За повећање 68 милиона КМ: Ко ће добити увећану плату?

Аутор:АТВ
Запослене у здравству, образовању - основном, средњем и високом, култури, јавним службама и институцијама, органима управе, Министарству унутрашњих послова, као и административно особље у правосуђу, сљедује повећање плата.
У здравству се уводи додатак до 20% просјечне бруто плате, уз повећања од 3% за руководству, 7% за специјализанте, 10% за главне сестре и 5% за остале запослене. Истовремено, плате расту за 5% запосленима у јавним службама, образовању, култури, управи и правосуђу, док службеници у МУП-у који нису раније обухваћени добијају повећање од 10%. Увећане плате исплаћиваће се од 1. априла.
Република Српска
Скупштина усвојила: Веће плате од априла
"Према томе, ако све то саберемо, видјећемо је да је из буџета за 2026. годину по основу овог повећања потребно издвојити 68 милиона марака. Ја овдје још морам напоменути да је ово за просвјету друго повећање у овој години, ми смо просвјети од 1. јануара повећали плате линеарно 100 КМ како би се ускладили са платама буџетских корисника и за то смо издвојили 22 милиона КМ. Сада поново издвајамо 21 милион КМ", каже Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
Повећање плата у јавном сектору може бити веће од предложеног, јер се новац из буџета може преусмјерити са других инвестиција, става су у СДС-у. Због чега се свима плате не повећају за 10, питају посланици опозиције. Неки су и отворено рекли да су против повећања плата.
"Ово нису одлуке синдиката, репрезентативних синдиката, ово су ваше појединачне одлуке", рекао је Огњен Бодирога, шеф Клуба посланика СДС-а у НСРС
"Нећу гласати за овај приједлог закона и апсолутно га нећу подржати, а надам се да ће тако и други медицински радници рећи. Али сумњам нажалост у то", рекла је Маја Драгојевић Стојић, посланик ПДП-а у НС РС.
Како би се сачувала будућност Републике Српске, потребно је прије свега задржати здравствене раднике у Српској, а један од начина да се то уради је редовно повећање и усклађивање плата тим радницима, сматра владајућа коалиција, одговарајући на ставове опозиције.
Повећање плата радницима у јавном сектору је добра ствар јер се овим потезом одржава континуитет побољшања стандарда грађана, порука је из СНСД-а. Сматрају да је потребно задржати континуитет повећања плата у свим областима у Републици Српској, с обзиром на тежину посла и одговорност које запослени имају у различитим институцијама.
"И да ово повећање, а ми смо сви свјесни да је ово повећање у овом моменту је нешто што Република Српска и наш буџет могу поднијети без већих проблема, нешто што је примјерено с обзиром на новонасталу ситуацију у којој се нашао цијели свијет али и Република Српска", рекао је Младен Илић, посланик СНСД-а у НС РС.
Повећањем плата у јавном сектору исказује се одговорност према грађанима, порука је премијера Српске Саве Минића. Оцијенио је недобронамјерним изјаве из опозиционих редова будући да институције Српске адекватно одговарају изазовима економије условљеним глобалним дешавањима.
"Реците ми једну земљу у региону да је ограничила марже и одрекла се десет фенинга акцизе по литру горива. Плус ограничење маржи, плус контрола бензинских пумпи, плус одлуке које су ишле у смислу заштите робе широке потрошње, плус сада повећање плата. То све заједно треба да послужи, не да ријешимо већ да лакше поднесемо ситуацију", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Управо због тога је Влада мислила на што већи број радника како би се ублажила тренутна ситуација. Приједлогом је предвиђено и увећање платних коефицијената од 10 одсто за све државне службенике и намјештенике запослене у Министарству унутрашњих послова који нису обухваћени претходним повећањем плате.
