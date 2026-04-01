Кћерка (7) након свађе с мајком бацила кроз прозор торбу пуну пара

01.04.2026 21:50

Фото: ATV

Проблеми са тинејџерима добро су познати већини родитеља, а породичне свађе често знају да измакну контроли и поприме неочекиван ток.

Ипак, један случај из Москве подигао је приче о дјечјем бунту на потпуно нови ниво.

Према наводима руских медија, у московском округу Мешчански одиграо се несвакидашњи инцидент у којем је главну улогу имала дјевојчица, рођена 2018. године.

Након свађе са мајком, дјевојчица је, како се наводи, одлучила да јој се освети тако што је њену торбу бацила кроз прозор стана.

У торби се, према истим изворима, налазило чак 88.000 долара у новчаницама од по 100 долара (око 80.000 евра). Оно што је услиједило додатно је закомпликовало цијелу ситуацију.

Извештаји локалних медија разликују се у детаљима, али се углавном слажу да су торбу на улици пронашли тинејџери. Наводно су дио новчаница спалили, док је остатак новца био разбацан по околини.

Телевизијски канал "РЕН ТВ" пренио је и необичну тврдњу да су "вране летјеле изнад глава запањених пролазника носећи новчанице у кљуновима", иако није потврђено да ли се то заиста догодило.

Према извјештајима Телеграм канала Масх и руске новинске агенције ТАСС, тинејџери су наводно задржали 83.000 долара, док је остатак новца уништен.

Након тога, они су обавијестили своје родитеље о необичном проналаску, а родитељи су одмах контактирали полицију.

ТАСС, позивајући се на изворе из полиције, наводи да тренутно недостаје око 5.000 долара, док судбина остатка новца још није у потпуности разјашњена.

Да ли је дио новца заиста спаљен или су га, како се тврди, однијеле птице, остаје непознато.

Полиција је покренула истрагу како би се утврдиле све околности овог несвакидашњег случаја. Очекује се да ће, након разјашњења ситуације, новац бити враћен власници, преноси Телеграф.

