Logo
Large banner

Минић: Вратићемо српском борцу достојанство, сутра на Влади приједлог закона о борачким правима

Аутор:

АТВ
08.04.2026 11:41

Коментари:

2
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је да ће сутра на Влади бити приједлог закона о борачким правима и да ће урадити све да се српском борцу врати достојанство.

"Предуго се чекало да било ко одлучује о томе колико ће борци добити додатка. То хоћемо да системски урадимо", рекао је Минић новинарима у Бијељини приликом посјете Спомен-соби.

Истакао је да погинули и њихове породице обавезују да се врати дигнитет српском борцу и тако ће бити док је предсједник Владе.

Напоменио је да је и сам био у Источнобосанском корпусу, припадник Друге пославске бригаде, касније Прве српске и да то зна и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.

"Српски борац се увијек борио под тробојком која је била на страни правде. Никад страна зла, никад страна било каквог нацизма. Не могу вам пред камерама рећи али смо у посљедњих десет дана имали толико ружних ствари, да су нам махали ратним заставама, долазили у Републику Српску и тако даље. Нисмо то дозволили", рекао је Минић.

Нагласио је да то није дозвољено јер ни српска страна не иде на другу и тамо их провоцира.

Премијер је напоменуо да је Остојић задужен за борачку организацију, популацију, за све и да имају пуну подршку.

"Колико год буде било могуће да вратимо достојанство српском борцу, да завршимо све оно што може вратити Влада, ми ћемо урадити", закључио је Минић, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

премијер Републике Српске

Борци Републике Српске

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner