Минић, Остојић и Стевановић одали пошту браниоцима Семберије

АТВ
08.04.2026 11:35

Зоран Стевановић, Саво Минић и Радан Остојић одају пошту браниоцима Семберије у Бијељини
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић започео је посјету Бијељини полагањем вијенца испред централног споменика браниоцима и одавањем почасти погинулим борцима у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Вијенце су положили и министри рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и саобраћаја и веза Зоран Стевановић.

Премијер и министри ће посјетити Спомен-собу погинулим борцима а потом и сједиште градске Борачке организације.

У наставку посјете Бијељини Минић ће присуствовати отварању аутоматске ГЛП лабораторије у Болници "Свети врачеви", предвиђеном у 12.00 часова.

Премијер Републике Српске ће након тога, заједно са министром саобраћаја и веза Зораном Стевановићем, посјетити градилиште ауто-пута на локацији Бродац петља – Камп, као и дрински насип на локацији устава Јања, преноси Срна.

