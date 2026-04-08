Минић, Остојић и Стевановић одали пошту браниоцима Семберије

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић започео је посјету Бијељини полагањем вијенца испред централног споменика браниоцима и одавањем почасти погинулим борцима у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Вијенце су положили и министри рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и саобраћаја и веза Зоран Стевановић.
Премијер и министри ће посјетити Спомен-собу погинулим борцима а потом и сједиште градске Борачке организације.
У наставку посјете Бијељини Минић ће присуствовати отварању аутоматске ГЛП лабораторије у Болници "Свети врачеви", предвиђеном у 12.00 часова.
Премијер Републике Српске ће након тога, заједно са министром саобраћаја и веза Зораном Стевановићем, посјетити градилиште ауто-пута на локацији Бродац петља – Камп, као и дрински насип на локацији устава Јања, преноси Срна.
