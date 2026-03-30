Тинејџер планирао масакр у школи: Пратио је ову групу

30.03.2026 14:09

Тинејџер планирао масакр у школи: Пратио је ову групу
Полицијска јединица за специјалне операције ухапсила је 17-годишњака који је наводно планирао масакр у школи у Италији.

Осумњичени с пребивалиштем у Перуги пратио је Телеграм групу о наводној супериорности "аријске расе", а истражиоци вјерују да је радио на изради оружја и хемијских направа за употребу у нападу.

Суочава се с казненим пријавама за посједовање материјала у терористичке сврхе те за пропаганду и потицање злочина на темељу расне, етничке и вјерске дискриминације.

Случај долази усред раширене забринутости због насиља међу младима у Италији.

Прошла је седмице 13-годишњи дјечак убо 57-годишњу учитељицу француског у врат и трбух у школи у граду Трескоре Балнеарио у покрајини Бергамо, тешко је повриједивши, а дјечак, који је носио мајицу с натписом В фор Вендета, наводно је снимио напад преносио га уживо на друштвеним мрежама, преноси Дневник.хр.

