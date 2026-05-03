Бањалучки ватрогасци на терену: У Борику у потпуности изгорјело ауто

Фото: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

У бањалучком насељу Борик синоћ је у потпуности изгорио аутомобил.

Како наводе из Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука пожар је избио одмах послије поноћи у улици Раде Врањешевића. Захваљујући брзој интервенцији бањалучких ватрогасаца спријечене су теже посљедице, након гашења пожара покренута је истрага како би се утврдиле тачне околности и узрок.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.