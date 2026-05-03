Аутор:АТВ
У улици Раде Ухлика у тузланском насељу Миладије синоћ се десио злочин какав се дуго не памти у Тузли.
Елвис Селимовић је убио свог брата Елдина Селимовића, а онда побјегао с лица мјеста.
Припадници Специјалне јединице МУП-а ТК ухапсили су га рано јутрос и он је спроведен у службене просторије Управе полиције МУП-а ТК, гдје се врши криминалистичка обрата.
Елвис је убио свог брата из ватреног оружја, а упркос брзој реакцији СХМП Дома здравља Тузла, за Елдина није било спаса.
Присутне су јаке полицијске снаге, а увиђај и даље траје, јавља Аваз
