Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина

Аутор:

АТВ
03.05.2026 09:27

Фото: YouTube/Avaz/printscreen

У улици Раде Ухлика у тузланском насељу Миладије синоћ се десио злочин какав се дуго не памти у Тузли.

Елвис Селимовић је убио свог брата Елдина Селимовића, а онда побјегао с лица мјеста.

Припадници Специјалне јединице МУП-а ТК ухапсили су га рано јутрос и он је спроведен у службене просторије Управе полиције МУП-а ТК, гд‌је се врши криминалистичка обрата.

Елвис је убио свог брата из ватреног оружја, а упркос брзој реакцији СХМП Дома здравља Тузла, за Елдина није било спаса.

Присутне су јаке полицијске снаге, а увиђај и даље траје, јавља Аваз

Тузла

Елвис Селимовић

Елдин Селимовић

Убиство

брат убио брата

