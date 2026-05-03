Ово је Елдин којег је хладнокрвно убио брат, због Елвиса прије 2 године био блокиран град

03.05.2026 09:33

Велика трагедија погодила је синоћ Тузлу. Елвис Селимовић из овог града осумњичен је да је убио свог брата Елдина Селимовића.

Све се десило касно синоћ, а Елвис је јутрос ухапшен и спроведен у службене просторије Управе полиције МУП ТК, гдје се врши криминалистичка обрада.

Елвис Селимовић је осумњичен да је из ватреног оружја пуцао на свог брата. Брзо је на лице мјеста изашла екипа СХМП Дома здравља Тузла, али за Елдина није било спаса.

Увиђај овог језивог убиства и даље траје. Њиме руководи дежурни тужилац Тужилаштва ТК, а врше га истражитељи Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК.

Убица од раније познат полицији

Елвис Селимовић (44) је од раније познат полицији, због насилничког понашања и продаје дроге.

Због продаје дроге, обојица су били ухапшени 2011. године.

Иначе, Елвис Селимовић прије двије године се нашао у фокусу тузланске јавности, а након што је боравком на привременом допусту из затвора пијан пријетио полицији и угрожавао грађане.

Он је тада из аутомобила марке Форд првенствено испалио неколико хитаца, након чега је наставио дивљање по цести, а том приликом је оштетио неколико возила.На крајусе зауставио на једној бензинској пумпи у Миладијама те је у бијег кренуо пјешке.

У нади да ће умаћи полицији, Селимовић је ушао у неприступачан дио насеља, обраслог у коров, међутим он је лоциран и ухапшен.

Елвис Селимовић ухапшен 2024.

Полицијски службеници су га из једног комбија, без одјеће, пребацили у друго возило.

