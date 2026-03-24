Трамп жели договор Путина и Зеленског прије избора у САД

24.03.2026

20:59

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би желио да види како су руски предсједник Владимир Путин и украјински предсједник Владимир Зеленски постигли договор прије избора у Сједињеним Државама.

"Волио бих да видим Путина и Зеленског како су постигли мировни договор. Вјерујем да се Русија и Украјина приближавају договору", рекао је Трамп одговарајући на питање шта жели да постигне уочи избора у новембру ове године.

Сутра треба испоштовати овај обичај: Славимо светитеља чије су мошти чудотворне

Амерички предсједник је раније изјавио да жели да се сукоби у Украјини заврше што прије, јер има велике пословне планове са обје стране, преноси СРНА.

Прочитајте више

У Бечу одржан помен жртвама НАТО агресије

Друштво

НАТО бомбардовање СРЈ угрозило свјетски поредак, посљедице видимо данас

1 ч

0
Дјевојка (19) брутално претучена и опљачкана насред улице

Хроника

Дјевојка (19) брутално претучена и опљачкана насред улице

1 ч

0
Огласиле се сирене за узбуну у Бањалуци поводом годишњице НАТО агресије

Бања Лука

Огласиле се сирене за узбуну у Бањалуци

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Побиједили смо у рату против Ирана

1 ч

1

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Побиједили смо у рату против Ирана

1 ч

1
СБ УН расправља о заштити пловидбе кроз Ормуски мореуз

Свијет

СБ УН расправља о заштити пловидбе кроз Ормуски мореуз

1 ч

0
Експлозија у рафинерији у Тексасу

Свијет

Узбуна у Америци: Експлозија у рафинерији, људи хитно евакуисани

4 ч

0
Насилно упао у салу, хтио да прекине операцију дјевојке

Свијет

Насилно упао у салу, хтио да прекине операцију дјевојке

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Виц дана: Колега, пробудите се

21

44

Најмање 69 погинулих у паду војног авиона

21

28

Патријарх Порфирије: Без изузетка смо се нашли у ратном пламену

21

15

Пјевачица била код Зорице и Кемиша на вечери: ''Нећу о томе - расплакаће ме''

21

10

Додик: НАТО агресијом учињена историјска неправда

