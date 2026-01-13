Ковић: Хришћанство у БиХ много старије од ислама

Извор:
СРНА
13.01.2026
14:51
Коментари:0
Историчар Милош Ковић поручио је да је хришћанство много старије од ислама на територији БиХ, а приједлог бившег поглавара Исламске вјерске заједнице Мустафе Церића о обнови "босанске" православне цркве оцијенио као невјероватно груб гест који нема историјско утемељење.
Ковић је за Срну изјавио да је Церићев иступ дио свеопштег напада на Српску православну цркву /СПЦ/ за коју се зна да је душа српског народа.
- У оквиру СПЦ формиран је српски национални идентитет, она га и дан данас чува и због тога такви јуриши на православну цркву и у БиХ и у региону - рекао је Ковић.
Он је нагласио да, уколико Церић већ говори о неким одвајањима и настављању неке историје тобожње цркве "босанске", онда би било боље да предложи да се сама Исламска заједница подијели и да се формира нека врста босанске исламске заједнице, а не да даје овакве приједлоге СПЦ.
Ковић је подвукао да се позив Церића на обнову "босанске" православне цркве не заснива на било каквим историјским знањима или чињеницама, него је, како је рекао, посриједи политикантство.
- Наравно, свако има право да износи своје политичке ставове, па и Церић, али свако позивање на било какву историју, историјске чињенице којима он тобоже, потврђује своје политичке ставове, потпуно је неутемељено - изјавио је Ковић.
Према његовим ријечима, крајње је нетактично, неуобичајно и ружно да макар и бивши поглавар једне вјерске заједнице предлаже распарчавање друге вјерске заједнице.
- Замислите како би изгледало када би неки од наших епископа или сам патријарх предлагао распарчавање Исламске верске заједнице или Римокатоличке цркве!? Дакле, то је само по себи невјероватно груб и прилично необичан гест - сматра Ковић.
Када је ријеч о историји, Ковић је рекао да "босанска црква" није нешто што је до краја утврђено, наводећи да код самих Бошњака постоји нека врста вјеровања у читав низ лажних митова које је формирала аустроугарска паранаука.
- Један од тих митова је да су данашњи Бошњаци потомци такозваних богумила и да су се ти богумили, припадници цркве босанске, организовано исламизовали, о чему немамо баш никакве потврде - рекао је Ковић, те додао да се из извора не зна тачно шта је она била.
Ковић је нагласио да је Херцеговина вијековима припадала држави Немањића и да је Свети Сава на том простору оснивао епископије и епископска средишта, те да је излишно упоређивати старост различитих вјерских заједница које сада постоје у БиХ.
- Потребно је да се ради на суживоту и толеранцији, али ако већ Церић заиста поставља таква питања, онда мора да се каже да је хришћанство много старије од ислама на територији БиХ - поручио је Ковић.
Он је прецизирао да први историјски извори о Босни, а који нису српског, већ франачког и византијског поријекла, говоре о томе да у њој живе Срби, као и да се у њима не помиње ниједан други народ.
- У етничком смислу, то становиштво је српско. Оно ће касније са протеком историје мењати веру, али етничка основа је српска и о етничкој припадности БиХ као српском народу пишу страни извори све до 20. века. Зато оно о чему говори Церић нема никаке везе са историјом - рекао је Ковић.
Према његовим ријечима, можда Церић ипак зна нешто што историчари не знају, наводећи "да би било добро да нас о томе упозна".
Он је нагласио да је "историја Босне" писана углавном у вријеме аустроугарске окупације и да су то чинили аустроугарски научници и квазинаучници.
- Ту митологију у коју, очигледно, верује Церић, управо су створиле колонијалне аустроградске власти у БиХ. Та митологија обухвата постојање такозване "босанчице", веровање у то да су стећке подизали богумили, иако је доказано да су испод њих сахрањивани православни становници БиХ, као и у Црној Гори и Србији - навео је Ковић.
Он је констатовао да је најважнији циљ српских историчара и науке да се та митологија претресе и на основу историјских извора и чињеница покаже шта је истина о прошлости БиХ.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
21 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму