Дарко Лазић након породичне трагедије отпутовао из Србије

01.04.2026 10:55

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Дарко Лазић, након смрти брата Драгана Лазића ријешио је да посјети Свету Гору.

Пјевач је на пут кренуо са колегом Сашом Капором и мужем своје бивше жене Ане Севић, Данијелом Недељковићем.

Наиме, Дарко Лазић подијелио је снимак са светог мјеста, а затим се сликао у тренерци и мајици на кратак рукав.

Бивша жена поносна на Дарка

Овакав потез нимало не чуди, с обзиром на то да је Ана Севић више пута до сада нагласила да су она и Дарко остали прави породични пријатељи, те да је трагедија изузетно погодила читаву њену породицу.

– Ријечи утјехе дефинитивно не постоје, јер није измишљено ништа што у таквим ситуацијама може помоћи. Ми, као његови пријатељи, ту смо за њега као велика подршка. Мој супруг, Лорена и сва моја дјеца саосјећамо са њим – изјавила је пјевачица.

Поред приватне подршке, Ана је стала уз бившег супруга и јавно, усљед осуда појединаца на мрежама зато што се вратио наступима прије истека 40 дана од братовљеве смрти. Она му је испод снимка са наступа поручила: “Колика јачина је потребна за ово, свака ти част Дарко”.

На негативне коментаре, Дарко је имао јасан одговор да му је “Бог довољан”, уз објашњење да сада, као глава породице, мора да обезбједи егзистенцију за своју породицу, мајку и породицу покојног брата, те да би Драган први био љут да он престане да пјева, преноси Блиц.

