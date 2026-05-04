Logo
Large banner

Русија прогласила примирје за Дан побједе

Аутор:

АТВ
04.05.2026 19:36

Коментари:

0
Русија прогласила примирје за Дан побједе

Русија прогласила примирје 8. и 9. маја поводом обиљежавања побједе совјетског народа у Другом свјетском рату, саопштило је Министарство одбране Русије.

Оружане снаге Русије предузеће све неопходне мјере како би осигурале безбједност свечаних догађаја.

Русија, у вези са проглашеним примирјем, очекује да ће и Украјина слиједити њен примјер, истакнуто је у саопштењу.

Владимир Путин

Свијет

Путин се одлучио на радикалан потез!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Дан побједе над фашизмом

Москва

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

примирје

војна парада

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.

Свијет

Путин се одлучио на радикалан потез!

1 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Аутомобил се забио у гомилу људи у центру Лајпцига, има мртвих

1 ч

0
Скандал тресе Француску: Градоначелник оптужен за силовање и вођење култа

Свијет

Скандал тресе Француску: Градоначелник оптужен за силовање и вођење култа

2 ч

0
Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

Свијет

Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

3 ч

0

  • Најновије

20

23

Авион ударио у зграду у Бразилу, има погинулих

20

15

Трамп: Иран ће бити "збрисан са лица земље"

20

10

Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

20

09

Таксиста ударио дијете у Митровици, хитна помоћ на терену

19

48

Шпанска полиција пресрела брод са 40 тона кокаина

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner