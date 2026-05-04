Русија прогласила примирје за Дан побједе

Русија прогласила примирје 8. и 9. маја поводом обиљежавања побједе совјетског народа у Другом свјетском рату, саопштило је Министарство одбране Русије.
Оружане снаге Русије предузеће све неопходне мјере како би осигурале безбједност свечаних догађаја.
Русија, у вези са проглашеним примирјем, очекује да ће и Украјина слиједити њен примјер, истакнуто је у саопштењу.
Путин се одлучио на радикалан потез!
