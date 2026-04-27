Дара Бубамара о гласовној поруци: Открила како је реаговао младић са снимка

Дара Бубамара послједњих дана у центру је скандала због аудио снимка који је доспио у јавност, а у којем некоме препричава детаље свог интимниог односа са јавности непознатим мушкарцем.
Дара се овим поводом није оглашавала данима, иако је била активна на друштвеним мрежама, а сада је на снимању Звезда Гранда дала свој први коментар и открила како се осјећа.
"Одлично, послије свега одлично. Ово што се дешавало, хвала Богу да сам доживјела велику подршку од народа, народ зна колико сам добра и сикрена и колико вјерујем људима. Много људима помаже, финансирам и плаћам струју, и на крају ми неки због љубоморе забоду нож у леђа. Ствар се увек окрене у моју корист, зато што једноствно људи осећају, знају ко је добар", рекла је Дара за Телеграф
Она је одмах ангаживала адвоката који ради на томе да открије ко је пласирао поруку у јавност.
"Знам, мој адвоакт ради на томе да се утврди како је доспјело до медија, зато што је то јако стара порука. Жалосно је, храните кера да вас уједе. Ја сам их годинама хранила, причам у множини зато што је то једно друштво", поручила је она.
Дара је поменула и садашњег момка.
"Сви завиде на мом животу, успјешна сам мајка, имам лијепог дјечка...
Људи су љубоморни, а умјесто да су радили, они су прослјеђивали моје поруке.
Када је поменула издајице, поменула је и кумове, али и пријатеље.
"Па навикла сам, цијели живот имам издајице, пријатеље, пријтељица, кума, кумова, тако да негдје и једноствно људи су јако зли, шта да вам кажем, адвокат ће то да заврши. Драго ми је да сам на крају насмијала нацију.
На питање како је дјечко реаговао, Дара је кроз смијех рекла:
"Некада је било од четири до пола седам, сад је много дуже. Није битно шта је рекла нека Ружица из Бешке, него шта је рекла Дара Бубамара", закључила је пјевачица.
