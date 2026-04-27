Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

Иван Драгичевић
27.04.2026 16:57

Фото: Ustupljena fotografija

Тениски скаути одавно су у нотес ставили име Касијана Маркићевић, а ова дјевојчица из Бањалуке наставља да биљежи сјајне резултате.

Поново је тријумфовала у Загребу. Турнир у организацији Тениског клуба Поникве у потпуности је обиљежила Касијана која је у сингл конкуренцији побиједила у свих седам мечева без изгубљено сета те се домогла трофеја. Била је најбоља и у паровима са Евом Пелин те су до пехара прескочиле три препреке.

Финални сингл меч означио је и њену 100. јубиларну побједу на турнирима.

Претходне године боравила је у тениској академији Радека Степанека у Прагу гдје путује наредног мјесеца.

Уколико овако настави пред Касијаном Лакићевић је блистава каријера.

