Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

Аутор:Иван Драгичевић
Тениски скаути одавно су у нотес ставили име Касијана Маркићевић, а ова дјевојчица из Бањалуке наставља да биљежи сјајне резултате.
Поново је тријумфовала у Загребу. Турнир у организацији Тениског клуба Поникве у потпуности је обиљежила Касијана која је у сингл конкуренцији побиједила у свих седам мечева без изгубљено сета те се домогла трофеја. Била је најбоља и у паровима са Евом Пелин те су до пехара прескочиле три препреке.
Финални сингл меч означио је и њену 100. јубиларну побједу на турнирима.
Претходне године боравила је у тениској академији Радека Степанека у Прагу гдје путује наредног мјесеца.
Уколико овако настави пред Касијаном Лакићевић је блистава каријера.
