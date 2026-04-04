Стално сте уморни и склони прехладама? Можда имате недостатак једног витамина

Како сезона респираторних инфекција траје све дуже, улога витамин Д у очувању имунитета постаје све важнија.
Иако организам може сам да га производи излагањем коже сунчевој свјетлости, мањак сунца и убрзан начин живота често доводе до његовог недостатка, нарочито током зимских мјесеци.
Витамин Д у организму не дјелује као класичан витамин – његово дејство је слично хормону. Он помаже јачању природних заштитних баријера, посебно слузокоже дисајних путева, које представљају прву линију одбране од вируса и бактерија.
Осим што јача заштиту, витамин Д има важну улогу у регулацији имунолошког одговора. Помаже тијелу да реагује уравнотежено, спречавајући претјеране упалне реакције које могу да оштете ткива.
На тај начин организам ефикасније препознаје и неутралише пријетње попут грипа, прехладе и других респираторних инфекција.
Проблем настаје када ниво овог витамина падне испод оптималног. Тада имунитет слаби, организам спорије реагује на инфекције, а ризик од оболијевања се повећава.
Витамин Д се може уносити путем исхране, боравком на дневном свјетлу и суплементацијом.
Редовна контрола и одржавање његовог нивоа помажу организму да очува природну одбрану и остане отпорнији, чак и у периодима када су инфекције најчешће.
