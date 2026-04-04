Стално сте уморни и склони прехладама? Можда имате недостатак једног витамина

04.04.2026 20:51

Фото: Pixabay/frolicsomepl

Како сезона респираторних инфекција траје све дуже, улога витамин Д у очувању имунитета постаје све важнија.

Иако организам може сам да га производи излагањем коже сунчевој свјетлости, мањак сунца и убрзан начин живота често доводе до његовог недостатка, нарочито током зимских мјесеци.

Зашто је витамин Д кључан за имунитет?

Витамин Д у организму не дјелује као класичан витамин – његово дејство је слично хормону. Он помаже јачању природних заштитних баријера, посебно слузокоже дисајних путева, које представљају прву линију одбране од вируса и бактерија.

Осим што јача заштиту, витамин Д има важну улогу у регулацији имунолошког одговора. Помаже тијелу да реагује уравнотежено, спречавајући претјеране упалне реакције које могу да оштете ткива.

Здравље

Храна која је за организам штетнија од пушења: Избјегавајте је у широком луку

На тај начин организам ефикасније препознаје и неутралише пријетње попут грипа, прехладе и других респираторних инфекција.

Проблем настаје када ниво овог витамина падне испод оптималног. Тада имунитет слаби, организам спорије реагује на инфекције, а ризик од оболијевања се повећава.

Како надокнадити витамин Д

Витамин Д се може уносити путем исхране, боравком на дневном свјетлу и суплементацијом.

Редовна контрола и одржавање његовог нивоа помажу организму да очува природну одбрану и остане отпорнији, чак и у периодима када су инфекције најчешће.

Прочитајте више

Палента доручак јело оброк

Здравље

Која храна је најгори избор за доручак?

3 д

0
Волите љуто? Ево шта се заиста догађа у вашем тијелу када једете пикантну храну

Здравље

Волите љуто? Ево шта се заиста догађа у вашем тијелу када једете пикантну храну

6 д

0
Три једноставна трика који ће открити да ли је јаје покварено

Савјети

Три једноставна трика који ће открити да ли је јаје покварено

6 д

0
Ваш мозак пропада ако не једете ову храну

Здравље

Ваш мозак пропада ако не једете ову храну

1 седм

0

Више из рубрике

Ово су рани знакови деменције које сви игноришу, а нису губитак памћења

Здравље

Ово су рани знакови деменције које сви игноришу, а нису губитак памћења

2 д

0
Ухо са минђушом код дјевојке.

Здравље

Да ли је безбједно спавати са чепићима за уши?

2 д

0
Тамара Лазић позната докторка преминула од рака дебелог цријева која је својом борбом одушевила хиљаде људи

Здравље

Ово је алармантни симптом: Ево од чега је преминула докторка Тамара Лазић

2 д

0
Палента доручак јело оброк

Здравље

Која храна је најгори избор за доручак?

3 д

0

