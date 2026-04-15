Logo
Large banner

Вјештачку интелигенцију не питајте за лијек: Половина одговора о здрављу је погрешна

15.04.2026 16:58

Коментари:

0
Фото: pexels/Tara Winstead

Вјештачка интелигенција даје погрешне или обмањујуће медицинске савјете у скоро половини случајева. Нова велика студија објављена у угледном медицинском часопису БМЈ Опен открила је да популарни четботови могу бити веома опасни по здравље.

Истраживачи упозоравају да се људи не смију ослањати на ове системе јер су одговори често нетачни или непотпуни.

ЧетГПТ и Гемини дају погрешне дијагнозе

Научници из Америке, Канаде и Велике Британије тестирали су пет најпознатијих платформи као што су ЧетГПТ, Гемини и Мета АИ. Резултати су показали да је скоро 50 одсто њихових одговора на медицинска питања оцијенјено као проблематично. Оно што највише плаши стручњаке је чињеница да ови програми износе тврдње са огромним самопоуздањем иако нису у праву.

Системи као што су Грок и ДипСик често не могу да пруже тачне доказе за оно што савјетују пацијентима. Око 20 одсто свих савјета које су дали ови ботови означено је као високо проблематично за здравље. То значи да би праћење таквих упутстава могло директно да угрози живот особе која тражи помоћ преко интернета.

Гдје вјештачка интелигенција највише гријеши?

Четботови су се показали као донекле поуздани само код једноставних питања о вакцинама и раку. Међутим чим се пређе на сложеније теме попут исхране или матичних ћелија њихово знање потпуно заказује. У тим областима је примјећен највећи број грешака које могу лако да заварају обичног човјека који нема медицинско образовање.

Истраживачи истичу да ниједан анализирани систем није пружио потпуно тачне референце за своје тврдње. Људи често вјерују овим ботовима јер они звуче паметно и стручно док пишу своје одговоре. Ипак права истина је да је одлазак код правог љекара и даље једини сигуран начин да добијете тачну дијагнозу и одговарајући лијек.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

здравље

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Предсједник ММФ: Свјетска економија на граници фискалне одрживости, потребне хитне реформе

20

19

Џиновски нови кратер на Мјесецу изненадио научнике

20

17

Хакери упали на сајт који користе милиони: Ако имате овај алат за рачунар, у проблему сте

20

08

Стравично невријеме: Олуја однијела 16 живота на Карибима

19

57

Додик: Станивуковић жели да се кандидује јер бјежи, Град сада дугује 56 милиона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner